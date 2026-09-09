  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir Şimdi Üsküdar’da hizmet zamanı Europost, manşete taşıdı: Türkiye, nükleer savaşa giriyor Türk savunma sanayiinden Avrupa’da dev ihracat hamlesi! ASELSAN Polonya’da imzayı bastı! Aşil Kalkanı’nda anahtar kimin elinde tartışması! Yunan halkı İsrail’in eline rehin bırakıldı İşgalci İsrail'e tokat gibi ambargo: 12 ülke ticareti kesiyor Haydut Trump’tan skandal harita hamlesi! Üç ülkeyi ABD toprağı ilan edince küresel kriz patladı! Saray, Harry ve Meghan’ın ipini çekti! ‘Sade vatandaş’ muamelesi görecekler Ahlaki ve ailevi sorunları el ele çözelim! Aşiretlerden ortak mücadele çağrısı Gazzeli çocuklardan tüm dünyaya çağrı! ‘Adi-das’ı boykot edin! Seçimleri kazanamayınca hüngür hüngür ağladı! 'Twerk Dansı' bitiyor hüznü
Dünya ABD Hem savcı oldu hem hakim! Pasifik’te bir tekneyi daha batırdı
Dünya

ABD Hem savcı oldu hem hakim! Pasifik’te bir tekneyi daha batırdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Dünyanın farklı bölgelerindeki askeri operasyonlarını “güvenlik” gerekçeleriyle meşrulaştırmaya çalışan ABD, bu kez uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele adı altında Doğu Pasifik’te güç kullandı. ABD Güney Komutanlığı, Los Choneros karteliyle bağlantılı olduğu belirtilen bir tekneye asker çıkarıldığını, mürettebat tahliye edildikten sonra teknenin batırıldığını duyurdu.

ABD ordusu, uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarını gerekçe göstererek Doğu Pasifik’te bir deniz aracını daha batırdı.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü (JTF-WHEM), uyuşturucu kaçakçılığı yapan grupların lojistik faaliyetlerinde kullanıldığı belirtilen bir tekneyi hedef aldı.

ABD ASKERLERİ TEKNEYE ÇIKTI

ABD'nin açıklamasında, söz konusu deniz aracının uyuşturucu kartelleri tarafından yakıt ikmal noktası olarak kullanıldığı ve Ekvador merkezli Los Choneros yapılanmasıyla bağlantısının doğrulandığı belirtildi.

Operasyon sırasında ABD güçlerinin tekneye çıkarma yaptığı, teknedeki kişilerin kontrol altına alınmasının ardından deniz aracının batırıldığı açıklandı.

SOUTHCOM açıklamasında, “Mürettebat indirildikten sonra tekne batırılmış, şüpheliler Ekvador makamlarına teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE” ADI ALTINDA ASKERİ OPERASYONLAR

Washington yönetiminin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi giderek daha fazla askeri operasyonlarla yürütmesi ise ABD'nin bölgedeki müdahaleci politikalarını yeniden tartışmaya açıyor.

ABD ordusu, gerçekleştirdiği operasyonları “narko-teröristlerin lojistik ağlarının hedef alınması” şeklinde tanımlarken, Amerikan askerlerinin bölgedeki doğrudan müdahalelerinin kapsamı giderek genişliyor.

Son operasyonda şüphelilerin Ekvador makamlarına teslim edilmesine karşın, kullandıkları belirtilen teknenin herhangi bir yargı süreci beklenmeden ABD askerleri tarafından batırılması dikkat çekti.

PASİFİK'TE PEŞ PEŞE TEKNELERİ BATIRIYORLAR

SOUTHCOM'un bölgedeki askeri faaliyetleri son günlerde hız kazandı.

ABD Güney Komutanlığı, 29 Ağustos'tan bu yana Doğu Pasifik'te Los Choneros kartelinin faaliyetlerinde kullanıldığını belirttiği çok sayıda yakıt ikmal teknesini hedef alarak batırdığını açıkladı.

Washington'ın uyuşturucuyla mücadelede kolluk ve yargı mekanizmalarının yerine giderek daha görünür biçimde askeri güç kullanması, ABD'nin Latin Amerika ve Doğu Pasifik'teki askeri varlığının sınırlarına ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.

ABD ordusundan Pasifik’te kartellere ağır darbe! Tekneyi ele geçirip batırdılar
ABD ordusundan Pasifik’te kartellere ağır darbe! Tekneyi ele geçirip batırdılar

Gündem

ABD ordusundan Pasifik’te kartellere ağır darbe! Tekneyi ele geçirip batırdılar

ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha batırdı
ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha batırdı

Dünya

ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha batırdı

ABD Hem savcı oldu hem hakim! Pasifik’te bir tekneyi daha batırdı
ABD Hem savcı oldu hem hakim! Pasifik’te bir tekneyi daha batırdı

Dünya

ABD Hem savcı oldu hem hakim! Pasifik’te bir tekneyi daha batırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlaki ve ailevi sorunları el ele çözelim! Aşiretlerden ortak mücadele çağrısı
Gündem

Ahlaki ve ailevi sorunları el ele çözelim! Aşiretlerden ortak mücadele çağrısı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen Mardin Aşiretler İstişare Meclisi Çalıştayı'na katılan aşiret mensupları, toplumun karşı karşıya bu..
Sandıkta kaybettiler, sokakları kaosa sürüklemek için harekete geçtiler! YENİ Parti'den Üsküdar'da miting kararı
Gündem

Sandıkta kaybettiler, sokakları kaosa sürüklemek için harekete geçtiler! YENİ Parti'den Üsküdar'da miting kararı

Tutuklanan CHP'li Sinem Dedetaş'ın ardından yapılan Meclis oylamasında hezimete uğrayan ve Üsküdar’ı AK Parti’ye kaptıran muhalefet cephesi,..
Siyonist İsrail ile diplomatik ipler kopma noktasına gelir gelmez İngiltere karıştı! 400’den fazla uçuş iptal edildi!
Gündem

Siyonist İsrail ile diplomatik ipler kopma noktasına gelir gelmez İngiltere karıştı! 400’den fazla uçuş iptal edildi!

Siyonist İsrail ile diplomatik ipler kopma noktasına gelir gelmez İngiltere semalarında esrarengiz bir arızanın patlak vermesi şüpheleri tav..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23