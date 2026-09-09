ABD Hem savcı oldu hem hakim! Pasifik’te bir tekneyi daha batırdı

ABD ordusu, uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarını gerekçe göstererek Doğu Pasifik’te bir deniz aracını daha batırdı.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü (JTF-WHEM), uyuşturucu kaçakçılığı yapan grupların lojistik faaliyetlerinde kullanıldığı belirtilen bir tekneyi hedef aldı.

ABD ASKERLERİ TEKNEYE ÇIKTI

ABD'nin açıklamasında, söz konusu deniz aracının uyuşturucu kartelleri tarafından yakıt ikmal noktası olarak kullanıldığı ve Ekvador merkezli Los Choneros yapılanmasıyla bağlantısının doğrulandığı belirtildi.

Operasyon sırasında ABD güçlerinin tekneye çıkarma yaptığı, teknedeki kişilerin kontrol altına alınmasının ardından deniz aracının batırıldığı açıklandı.

SOUTHCOM açıklamasında, “Mürettebat indirildikten sonra tekne batırılmış, şüpheliler Ekvador makamlarına teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE” ADI ALTINDA ASKERİ OPERASYONLAR

Washington yönetiminin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi giderek daha fazla askeri operasyonlarla yürütmesi ise ABD'nin bölgedeki müdahaleci politikalarını yeniden tartışmaya açıyor.

ABD ordusu, gerçekleştirdiği operasyonları “narko-teröristlerin lojistik ağlarının hedef alınması” şeklinde tanımlarken, Amerikan askerlerinin bölgedeki doğrudan müdahalelerinin kapsamı giderek genişliyor.

Son operasyonda şüphelilerin Ekvador makamlarına teslim edilmesine karşın, kullandıkları belirtilen teknenin herhangi bir yargı süreci beklenmeden ABD askerleri tarafından batırılması dikkat çekti.

PASİFİK'TE PEŞ PEŞE TEKNELERİ BATIRIYORLAR

SOUTHCOM'un bölgedeki askeri faaliyetleri son günlerde hız kazandı.

ABD Güney Komutanlığı, 29 Ağustos'tan bu yana Doğu Pasifik'te Los Choneros kartelinin faaliyetlerinde kullanıldığını belirttiği çok sayıda yakıt ikmal teknesini hedef alarak batırdığını açıkladı.

Washington'ın uyuşturucuyla mücadelede kolluk ve yargı mekanizmalarının yerine giderek daha görünür biçimde askeri güç kullanması, ABD'nin Latin Amerika ve Doğu Pasifik'teki askeri varlığının sınırlarına ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.