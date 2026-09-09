Tam 1 saat görüştüler: Trump Putin'den bunu talep etti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların yoğunlaştığı dönemde yaklaşık bir saat süren telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD’nin özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın Moskova ile Kiev’de gerçekleştirdiği temasların sonuçları değerlendirilirken, savaşın sona erdirilmesi için atılabilecek adımlar da ele alındı.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Trump yönetiminin özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın önce Moskova'da Putin'le, ardından Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirdiği temasların sonuçları ele alındı.

ABD'li temsilciler hafta sonunda Moskova'da Putin ile üç saatten uzun süren görüşmeler gerçekleştirmiş, ardından Kiev'e geçerek Zelenski ile kapsamlı temaslarda bulunmuştu.

Kremlin, Moskova'daki görüşmelerde Washington'ın savaşın sona erdirilmesine ilişkin çeşitli öneriler sunduğunu açıklamıştı. Zelenski ise ABD heyetinin kendilerine "iyi" ve uygulanabilir bazı fikirler getirdiğini belirterek yeni bir üçlü görüşme ihtimalinin gündemde olduğunu duyurdu.

TRUMP TALEBİNİ PUTİN'E İLETTİ

Putin-Trump görüşmesinde Washington'ın yürüttüğü mekik diplomasisinin yanı sıra, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesinin ardından ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması ihtimali de ele alındı.

Kremlin'e göre Trump, başkanlığı döneminde Washington ile Moskova arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasını istediğini Putin'e iletti.

Görüşmenin "yapıcı ve açık" bir atmosferde gerçekleştiği bildirildi.

3 GÜNLÜK ATEŞKES SONA ERDİ

Diplomatik temaslar sürerken sahadaki tablo ise değişmedi. ABD heyetinin Kiev ziyaretinin ardından Rusya, başkente yönelik füze ve İHA saldırılarına yeniden başladı.

8 Eylül'deki saldırılarda Kiev'de can kayıpları ve yaralanmalar yaşanırken, konutlar, okul ve sağlık tesisleri dahil çok sayıda yapı zarar gördü.

Böylece Washington'ın barış girişimleri devam ederken cephedeki gerilimin de sürdüğü bir kez daha ortaya çıktı.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME İÇİN KAPI AÇIK BIRAKILDI

Kremlin daha önce Rusya-Ukrayna-ABD formatındaki üçlü görüşmelerin yeniden başlatılmasını dışlamadığını açıklamış, ancak görüşmelerin nerede ve ne zaman yapılacağı konusunda henüz karar alınmadığını belirtmişti.

Zelenski de yeni bir üçlü toplantıya kapıyı açık bırakırken, olası görüşmelerde enerji altyapısı, tahıl sevkiyatı ve esir değişimi gibi başlıkların ele alınabileceği ifade ediliyor.

SAVAŞ SÜRERKEN DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANDI

Putin-Trump görüşmesi, sahada saldırıların sürdüğü ancak Washington'ın Moskova ve Kiev arasında yeni bir diplomatik kanal oluşturmaya çalıştığı kritik bir döneme denk geldi.

Taraflar arasında henüz savaşın sona ermesini sağlayacak somut bir anlaşma bulunmazken, Trump yönetiminin girişimleri Washington-Moskova ilişkilerinde yeni bir sayfa açılması ihtimalini de yeniden gündeme taşımış oldu.

Kaynak:

SuperHaber