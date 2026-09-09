Ofiste maske takıp şemsiye kullanıyorlar! Nedenini duyanlar şaştı kaldı!

ÇALIŞANLAR AKIMA DESTEK VERDİ Sosyal medya kullanıcısı, yeni işine başladıktan yaklaşık bir ay sonra teninin belirgin şekilde koyulaştığını ve gözlerinde daha fazla yorgunluk hissetmeye başladığını söyledi. Benzer şikayetleri olduğunu belirten başka çalışanlar da paylaşıma destek verdi. Bir kullanıcı izin yaptıktan sonra cildinin daha canlı ve açık göründüğünü savunurken, bazıları da ofislerdeki kuru hava, sigara dumanı ve yetersiz hava kalitesinden şikayet etti. Sosyal medyada çalışanların işe gitmeden önceki ve mesai sonundaki görünümlerini karşılaştırdığı videolar da yayılmaya başladı. Paylaşımlarda sabah canlı görünen cilt ve saçların, uzun bir çalışma gününün ardından daha yağlı, mat ve yorgun göründüğü öne sürülüyor. Hatta iş sırasında sürekli düşünmekten ve kaş çatmaktan oluştuğu düşünülen çizgilere sosyal medyada “thinking lines”, yani “düşünme çizgileri” adı veriliyor.