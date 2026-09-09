  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çatıya çıkan işçiler para istedi: 15 katlı inşaatın çatısına çıktılar... Lüks rezidansta tehlikeli eylem Adalı polisin teklifini böyle geri çevirmiş: 'Fenerbahçeliler bize bir şey yapmaz, hadi gidelim' Ofiste maske takıp şemsiye kullanıyorlar! Nedenini duyanlar şaştı kaldı! Her şey enerjide tam bağımsızlık için! Türkiye’den Karadeniz’de petrol hamlesi Kokudan durulmuyordu: Evden 5 ton çöp çıkarıldı Verilmiş sadakaları varmış: 2 yaşındaki çocuk faciaya neden oluyordu! Bayram değil, seyran değil TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu neden ziyaret edildi? Geçmiş yıllardaki husumet hâlâ konuşulurken...
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Ofiste maske takıp şemsiye kullanıyorlar! Nedenini duyanlar şaştı kaldı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ofiste maske takıp şemsiye kullanıyorlar! Nedenini duyanlar şaştı kaldı!

Çin'deki bazı beyaz yakalılar, kuru hava ve uzun çalışma saatlerine bağlı olarak ciltlerinin kuruduğunu söyleyerek masa başında maske takıp şemsiye kullanmaya başladılar.

#1
Foto - Ofiste maske takıp şemsiye kullanıyorlar! Nedenini duyanlar şaştı kaldı!

Çin'de ofis çalışanları arasında yayılan yeni bir akım, sosyal medyanın gündemine oturdu. “Office ageing”, yani “ofis yaşlanması” olarak adlandırılan akıma katılan çalışanlar, masa başında geçirdikleri uzun saatlerin yalnızca yorgunluğa değil, ciltlerinde ve görünümlerinde de değişime yol açtığını savunuyor.

#2
Foto - Ofiste maske takıp şemsiye kullanıyorlar! Nedenini duyanlar şaştı kaldı!

GÜNDEN GÜNE YAYILIYOR South China Morning Post'un haberine göre; özellikle Çin'in popüler sosyal medya platformlarından RedNote'ta çalışanların kullandığı yöntemlere ilişkin çok sayıda paylaşım yapılmaya başlandı. Çalışanların aldığı önlemler arasında masanın üzerine güneş şemsiyesi açmak, geniş kenarlı şapka takmak, yüzün büyük bölümünü kapatan maskeler kullanmak ve gün içerisinde yüz ve kollara tekrar tekrar güneş kremi sürmek bulunuyor. Akımın dikkat çekmesini sağlayan paylaşımlardan biri, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde yaşayan bir çalışandan geldi.

#3
Foto - Ofiste maske takıp şemsiye kullanıyorlar! Nedenini duyanlar şaştı kaldı!

ÇALIŞANLAR AKIMA DESTEK VERDİ Sosyal medya kullanıcısı, yeni işine başladıktan yaklaşık bir ay sonra teninin belirgin şekilde koyulaştığını ve gözlerinde daha fazla yorgunluk hissetmeye başladığını söyledi. Benzer şikayetleri olduğunu belirten başka çalışanlar da paylaşıma destek verdi. Bir kullanıcı izin yaptıktan sonra cildinin daha canlı ve açık göründüğünü savunurken, bazıları da ofislerdeki kuru hava, sigara dumanı ve yetersiz hava kalitesinden şikayet etti. Sosyal medyada çalışanların işe gitmeden önceki ve mesai sonundaki görünümlerini karşılaştırdığı videolar da yayılmaya başladı. Paylaşımlarda sabah canlı görünen cilt ve saçların, uzun bir çalışma gününün ardından daha yağlı, mat ve yorgun göründüğü öne sürülüyor. Hatta iş sırasında sürekli düşünmekten ve kaş çatmaktan oluştuğu düşünülen çizgilere sosyal medyada “thinking lines”, yani “düşünme çizgileri” adı veriliyor.

#4
Foto - Ofiste maske takıp şemsiye kullanıyorlar! Nedenini duyanlar şaştı kaldı!

SIRA DIŞI YÖNTEMLER GELİŞTİRDİLER Bazı çalışanlar çözümü oldukça sıra dışı yöntemlerde buldu. RedNote'ta paylaşılan görüntülerde çalışanların bilgisayarlarının başında büyük güneş şemsiyelerinin altında çalıştıkları, bazılarının ise neredeyse bütün yüzü kapatan güneş koruyucu maskeler kullandıkları görülüyor. Güneş kremini yalnızca sabah sürmekle yetinmeyen bazı çalışanlar ise mesai boyunca yüzlerine ve kollarına yeniden uyguladıklarını söylüyor. Akım yalnızca ışığa karşı alınan önlemlerle de sınırlı değil. Ofislerdeki kuru havadan şikayet eden çalışanların masa başında küçük nemlendiriciler kullandığı, hatta boş içecek kaplarını geçici nemlendiricilere dönüştürdüğü de belirtiliyor. Paylaşımların ortak noktasını ise “işe başladıktan sonra daha hızlı yaşlandığını hissetme” düşüncesi oluşturuyor.

#5
Foto - Ofiste maske takıp şemsiye kullanıyorlar! Nedenini duyanlar şaştı kaldı!

YENİ TARTIŞMA KONUSU DEĞİL “Ofis yaşlanması” tartışması, Çin'de yalnızca bir güzellik ve bakım akımı olarak da görülmüyor. Paylaşımlarda uzun çalışma saatleri, sürekli ekran karşısında kalma, stres, klimalı ve kuru ortamlar, göz yorgunluğu ve kötü hava kalitesi gibi çalışma hayatına ilişkin sorunlar da öne çıkıyor. Bu nedenle masa başında açılan şemsiyeler sosyal medyada bir yandan cildi koruma yöntemi olarak sunulurken, diğer yandan yoğun çalışma kültürüne yönelik mizahi bir tepkinin sembolüne dönüşmüş durumda. Bazı çalışanlar, iş yerlerinin yalnızca verimliliğe değil çalışanların fiziksel ve psikolojik koşullarına da dikkat etmesi gerektiğini savunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlaki ve ailevi sorunları el ele çözelim! Aşiretlerden ortak mücadele çağrısı
Gündem

Ahlaki ve ailevi sorunları el ele çözelim! Aşiretlerden ortak mücadele çağrısı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen Mardin Aşiretler İstişare Meclisi Çalıştayı'na katılan aşiret mensupları, toplumun karşı karşıya bu..
İngiltere’den İsrail’e yeni yaptırım!
Dünya

İngiltere’den İsrail’e yeni yaptırım!

İngiltere Başbakanı Andy Burnham hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan İsrail yerleşimlerine yönelik yeni yaptırım paketini bugün ..
Kremlin’den Berlin’e tokat gibi salvoyla tarihi ayar! Batı’nın çürüyen düzeni tek tek ifşa edildi!
Gündem

Kremlin’den Berlin’e tokat gibi salvoyla tarihi ayar! Batı’nın çürüyen düzeni tek tek ifşa edildi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’yı silahlandırma sevdasına düşen ve Türkiye karşıtı kulislerin başını çeken Alman siyasetçi Frie..
PISA 2025 sonuçları açıklandı! Türkiye üç alanda büyük yükseliş yaptı
Eğitim

PISA 2025 sonuçları açıklandı! Türkiye üç alanda büyük yükseliş yaptı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından düzenlenen ve 91 ülkenin katıldığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (P..
Görüntüler yayınlandı! İran Hürmüz’de ABD’nin insansız denizaltısına el koydu
Dünya

Görüntüler yayınlandı! İran Hürmüz’de ABD’nin insansız denizaltısına el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı girişinde ele geçirildiği belirtilen ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayımladı...
Bu vicdansızlığa pes! Köpeği traktörün arkasına bağlayıp asfaltta sürükledi
Aktüel

Bu vicdansızlığa pes! Köpeği traktörün arkasına bağlayıp asfaltta sürükledi

Kahramanmaraş Andırın'da bir köpeğin traktörün arkasına bağlanarak uzun süre sürüklendiği görüntüler vicdanları sızlattı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23