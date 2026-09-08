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Gündem Siyonist İsrail ile diplomatik ipler kopma noktasına gelir gelmez İngiltere karıştı! 400’den fazla uçuş iptal edildi!
Gündem

Siyonist İsrail ile diplomatik ipler kopma noktasına gelir gelmez İngiltere karıştı! 400’den fazla uçuş iptal edildi!

Yeniakit Publisher
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Siyonist İsrail ile diplomatik ipler kopma noktasına gelir gelmez İngiltere karıştı! 400’den fazla uçuş iptal edildi!

Siyonist İsrail ile diplomatik ipler kopma noktasına gelir gelmez İngiltere semalarında esrarengiz bir arızanın patlak vermesi şüpheleri tavan yaptırdı. Londra’nın Doğu Kudüs’teki konsolosluğuna İsrail tarafından kilit vurulmasının ardından, İngiltere’nin hava trafik kontrol sisteminin aniden çökmesi "Bu bir tesadüf mü yoksa siber sabotaj mı?" sorularını akıllara getirdi.

Siyonist İsrail’le papaz olan Avrupa ülkelerinin başı gizli operasyonlar ve şüpheli krizlerden kurtulmuyor! Hatırlanacağı üzere daha önce Filistin’i tanıyan ve Tel Aviv’e meydan okuyan İspanya, aniden hortlatılan devasa mülteci ve göçebe kriziyle kaosa sürüklenmişti. Madrid yönetimini mülteci dalgasıyla dize getirmeye çalışan kirli aklın, şimdi de İngiltere’yi hedef aldığı değerlendiriliyor.

Londra'nın Filistin adımı ve konsolosluk krizinin hemen ardından İngiltere hava sahasının esrarengiz bir arızayla kilitlenmesi, akıllara İspanya'ya kurulan aynı kirli tezgahı getirdi. Siyonist rejime baş kaldıran Avrupa ülkelerinin ardı ardına bu tarz sabotaj ve örtülü krizlerle vurulması, yaşananların basit birer teknik arıza değil, doğrudan birer diplomatik şantaj ve sabotaj olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İPTAL EDİLEN UÇUŞ SAYISI 400'Ü AŞTI

İlk saatlerde yaklaşık 300 uçuşun iptal edildiği açıklanırken, ilerleyen saatlerde bilanço ağırlaştı. Flightradar24 verilerine dayandırılan son bilgilere göre, İngiltere'deki havalimanlarına yapılan veya bu havalimanlarından gerçekleştirilecek yaklaşık 425 uçuş iptal edildi. British Airways, easyJet, KLM ve Lufthansa gibi birçok havayolu şirketinin seferleri aksadı.

Heathrow'da yüzlerce uçuş gecikirken Gatwick, Manchester, Birmingham ve Londra'daki diğer havalimanlarında da ciddi aksamalar meydana geldi. Sorunun etkileri İngiltere sınırlarını aşarak Avrupa'daki bazı uçuşlara da yansıdı.

NATS: SİSTEM TOPARLANMAYA BAŞLADI

NATS daha sonra teknik sorun için gerekli düzeltmenin uygulandığını ve uçuş sisteminin yeniden çalışmaya başladığını duyurdu. Ancak kurum, yaşanan yoğunluk nedeniyle uçuşların normale dönmesinin zaman alacağı uyarısında bulundu. Yolculara havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını havayolu şirketlerinden kontrol etmeleri tavsiye edildi.

AVRUPA'DAKİ UÇUŞLAR DA ETKİLENDİ

easyJet, NATS sistemindeki arızanın Avrupa genelindeki uçuşlarda da gecikmelere neden olduğunu açıkladı. Dublin Havalimanı da İngiltere bağlantılı bazı seferlerin aksadığını bildirdi

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Yorumlar

Ibrahim

Dünyadaki bütün büyük teknoloji firmalarının sahibi siyonist, bu dünya güvenliği için çok büyük bir tehdittir. Firmaların belli bir limitten daha fazla büyümelerine fırsat verilmemeli.
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