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Kokudan durulmuyordu: Evden 5 ton çöp çıkarıldı

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Kokudan durulmuyordu: Evden 5 ton çöp çıkarıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde kötü koku ve haşere şikayetlerine neden olan çöp eve belediye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yürüttüğü temizlik çalışmasında evden yaklaşık 5 ton çöp ve atık çıkarıldı.

#1
Foto - Kokudan durulmuyordu: Evden 5 ton çöp çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesi Karaköy Mahallesi’nde bulunan ve mahalle sakinlerinin şikayetlerine konu olan çöp ev için belediye ekipleri harekete geçti.

#2
Foto - Kokudan durulmuyordu: Evden 5 ton çöp çıkarıldı

Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı doğrultusunda gerçekleştirilen temizlik çalışmasına Zabıta Müdürlüğü, Jandarma ve Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri de eşlik etti. Adrese ulaşan ekipler, ev içerisinde biriken atıkları kademeli olarak dışarı çıkardı.

#3
Foto - Kokudan durulmuyordu: Evden 5 ton çöp çıkarıldı

Çöpler tek tek çuvallara doldurularak kamyonlara yüklendi. Gün boyunca devam eden yoğun çalışmalar sonucunda evden yaklaşık 5 ton atık ve çöp tahliye edildi. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ev ve çevresinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlama yapıldı.

#4
Foto - Kokudan durulmuyordu: Evden 5 ton çöp çıkarıldı

Uzun süren çalışmaların ardından ev baştan aşağı temizlenirken, çevreye yayılan kötü koku ve haşere oluşumunun da önüne geçildi.

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