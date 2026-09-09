Kokudan durulmuyordu: Evden 5 ton çöp çıkarıldı
Muğla’nın Datça ilçesinde kötü koku ve haşere şikayetlerine neden olan çöp eve belediye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yürüttüğü temizlik çalışmasında evden yaklaşık 5 ton çöp ve atık çıkarıldı.
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Muğla’nın Datça ilçesinde kötü koku ve haşere şikayetlerine neden olan çöp eve belediye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yürüttüğü temizlik çalışmasında evden yaklaşık 5 ton çöp ve atık çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesi Karaköy Mahallesi’nde bulunan ve mahalle sakinlerinin şikayetlerine konu olan çöp ev için belediye ekipleri harekete geçti.
Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı doğrultusunda gerçekleştirilen temizlik çalışmasına Zabıta Müdürlüğü, Jandarma ve Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri de eşlik etti. Adrese ulaşan ekipler, ev içerisinde biriken atıkları kademeli olarak dışarı çıkardı.
Çöpler tek tek çuvallara doldurularak kamyonlara yüklendi. Gün boyunca devam eden yoğun çalışmalar sonucunda evden yaklaşık 5 ton atık ve çöp tahliye edildi. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ev ve çevresinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlama yapıldı.
Uzun süren çalışmaların ardından ev baştan aşağı temizlenirken, çevreye yayılan kötü koku ve haşere oluşumunun da önüne geçildi.
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