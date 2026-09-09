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Spor
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İtalya Tedesco'yu konuşuyor! Fenerbahçe'den ayrıldığı günden beri yüzü gülmüyor...

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İtalya Tedesco'yu konuşuyor! Fenerbahçe'den ayrıldığı günden beri yüzü gülmüyor...

Sezona kötü bir başlangıç yapan Bologna'da teknik direktör Domenico Tedesco, Sassuolo ile oynanan maçta hakem yönelik sözleri nedeniyle men ve para cezası aldı.

#1
Foto - İtalya Tedesco'yu konuşuyor! Fenerbahçe'den ayrıldığı günden beri yüzü gülmüyor...

İtalya Serie A takımlarından Bologna'da sezona kötü bir başlangıç yapan Domenico Tedesco'ya İtalya Futbol Federasyonu'ndan kötü haber geldi. Son oynanan Sassuolo maçında kırmızı kart gören Tedesco'ya men cezası verildi.

#2
Foto - İtalya Tedesco'yu konuşuyor! Fenerbahçe'den ayrıldığı günden beri yüzü gülmüyor...

Ligin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Domenico Tedesco'ya 2 maç men ve 5 bin euro para cezası verildiği belirtildi. Tedesco, milli araya kadar olan dönemdeki Napoli ve Torino karşılaşmalarında takımının başında yer alamayacak. İtalyan teknik direktör, Sassuolo ile oynanan maçın son anlarında hakeme yaptığı itiraz nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

#3
Foto - İtalya Tedesco'yu konuşuyor! Fenerbahçe'den ayrıldığı günden beri yüzü gülmüyor...

Genç teknik direktör, milli ara dönüşündeki Lecce karşılaşmasıyla yeniden takımının başında yer alacak. Vincenzo Italiano'nun ayrılığının ardından Domenico Tedesco, Bologna ile anlaşmıştı.

#4
Foto - İtalya Tedesco'yu konuşuyor! Fenerbahçe'den ayrıldığı günden beri yüzü gülmüyor...

Tedesco yönetiminde bu sezon Serie A'da 3 maça çıkan Bologna 1 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Bologna ligde 1 puanla 15. sırada yer alıyor.

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