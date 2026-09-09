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Gündem Bir vatandaşımız hayatını kaybetti 3 ilimiz orman yangınlarıyla savaşıyor
Gündem

Bir vatandaşımız hayatını kaybetti 3 ilimiz orman yangınlarıyla savaşıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Bir vatandaşımız hayatını kaybetti 3 ilimiz orman yangınlarıyla savaşıyor

Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı'daki yangınlar kontrol altına alınırken, güvenlik gerekçesiyle Antalya-Isparta kara yolu trafiğe kapatıldı. Adana'da rüzgarın etkisiyle üç ilçeye yayılan alevlere müdahale edilirken, yangınlar nedeniyle Antalya'da 254, Adana'da 40 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir vatandaş hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kumluca, Aksu ve Kepez ilçelerinde pazartesi akşamı başlayan ve üçüncü gününe giren orman yangınında hareketli saatler yaşandı. Gün içinde enerjisi düşürülen alevler, akşam saatlerinde şiddetini artıran rüzgarın etkisiyle yeniden parlayarak bazı yerleşim yerlerindeki evlere sıçradı. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrar başladı.

Aksu ve Kumluca ilçelerinde toplam 254 ev risk nedeniyle tahliye edilirken, Kumluca'daki yangında 10 ev ve seralar zarar gördü.

Güvenlik gerekçesiyle Antalya-Isparta kara yolu da trafiğe kapatıldı. Elektrik altyapısının zarar görmesi nedeniyle 2 binden fazla aboneye elektrik verilemediği bildirilirken, gece boyunca devam eden yoğun çalışmalar sonucunda Kumluca'daki yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Aksu'da devam eden yangından ise acı haber geldi. Alınan bilgilere göre dumandan etkilenen bir kişi kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, yangın sırasında dumandan etkilenerek kalp krizi geçiren bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yıldırım "Hayatını kaybeden Yeşilkaraman Mahallemizden Hasan Kahya vatandaşımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve mahallemize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Dün Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisinde muz seralarının üst kısmındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personelin yanı sıra çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde salı günü iki farklı noktada çıkan yangınlardan Düzağaç mevkisindeki alevler kontrol altına alındı. Ancak Doğanalanı Mahallesi kırsalında başlayan diğer yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek komşu ilçeler Aladağ ve İmamoğlu'ndaki ormanlık alanlara sıçradı.

Gece boyunca karadan yürütülen söndürme faaliyetlerine sabah saatlerinde hava araçları da katıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Enizçakırı Mahallesi'nde devam eden yangın nedeniyle tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiği duyuruldu. Bölgede şu ana kadar 130 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı'daki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada Antalya Aksu'daki yangının da enerjisinin düşürüldüğü bildirildi.

Yangınları tamamen kontrol altına almak için mücadele devam ediyor.

Aksu'daki orman yangınına 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterle müdahale yeniden başladı
Aksu'daki orman yangınına 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterle müdahale yeniden başladı

Yerel

Aksu'daki orman yangınına 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterle müdahale yeniden başladı

Mersin'de orman yangını riski arttı, ilk müdahale ekipleri teyakkuzda
Mersin'de orman yangını riski arttı, ilk müdahale ekipleri teyakkuzda

Aktüel

Mersin'de orman yangını riski arttı, ilk müdahale ekipleri teyakkuzda

Adana Kozan'daki orman yangınında 40 ev tahliye edildi
Adana Kozan'daki orman yangınında 40 ev tahliye edildi

Yerel

Adana Kozan'daki orman yangınında 40 ev tahliye edildi

Kozan'daki orman yangınına 3 uçak, 9 helikopter ve 476 personelle müdahale sürüyor
Kozan'daki orman yangınına 3 uçak, 9 helikopter ve 476 personelle müdahale sürüyor

Aktüel

Kozan'daki orman yangınına 3 uçak, 9 helikopter ve 476 personelle müdahale sürüyor

Antalya Aksu'daki orman yangınının 21. saatinde müdahale bin 37 personelle sürüyor
Antalya Aksu'daki orman yangınının 21. saatinde müdahale bin 37 personelle sürüyor

Yerel

Antalya Aksu'daki orman yangınının 21. saatinde müdahale bin 37 personelle sürüyor

10 ev zarar gördü! Kumluca’da orman yangınıyla mücadele sürüyor
10 ev zarar gördü! Kumluca’da orman yangınıyla mücadele sürüyor

Aktüel

10 ev zarar gördü! Kumluca’da orman yangınıyla mücadele sürüyor

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yerel

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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