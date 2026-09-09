Bir vatandaşımız hayatını kaybetti 3 ilimiz orman yangınlarıyla savaşıyor

Antalya'nın Kumluca, Aksu ve Kepez ilçelerinde pazartesi akşamı başlayan ve üçüncü gününe giren orman yangınında hareketli saatler yaşandı. Gün içinde enerjisi düşürülen alevler, akşam saatlerinde şiddetini artıran rüzgarın etkisiyle yeniden parlayarak bazı yerleşim yerlerindeki evlere sıçradı. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrar başladı.

Aksu ve Kumluca ilçelerinde toplam 254 ev risk nedeniyle tahliye edilirken, Kumluca'daki yangında 10 ev ve seralar zarar gördü.

Güvenlik gerekçesiyle Antalya-Isparta kara yolu da trafiğe kapatıldı. Elektrik altyapısının zarar görmesi nedeniyle 2 binden fazla aboneye elektrik verilemediği bildirilirken, gece boyunca devam eden yoğun çalışmalar sonucunda Kumluca'daki yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Aksu'da devam eden yangından ise acı haber geldi. Alınan bilgilere göre dumandan etkilenen bir kişi kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, yangın sırasında dumandan etkilenerek kalp krizi geçiren bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yıldırım "Hayatını kaybeden Yeşilkaraman Mahallemizden Hasan Kahya vatandaşımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve mahallemize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Dün Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisinde muz seralarının üst kısmındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personelin yanı sıra çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde salı günü iki farklı noktada çıkan yangınlardan Düzağaç mevkisindeki alevler kontrol altına alındı. Ancak Doğanalanı Mahallesi kırsalında başlayan diğer yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek komşu ilçeler Aladağ ve İmamoğlu'ndaki ormanlık alanlara sıçradı.

Gece boyunca karadan yürütülen söndürme faaliyetlerine sabah saatlerinde hava araçları da katıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Enizçakırı Mahallesi'nde devam eden yangın nedeniyle tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiği duyuruldu. Bölgede şu ana kadar 130 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı'daki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada Antalya Aksu'daki yangının da enerjisinin düşürüldüğü bildirildi.

Yangınları tamamen kontrol altına almak için mücadele devam ediyor.