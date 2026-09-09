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Spor Göztepe’de kaleci problemi
Spor

Göztepe’de kaleci problemi

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Göztepe’de kaleci problemi

Sarı-kırmızılıların sezon başında aldığı Luka, performansı sonrası eleştiri yağmuruna tutulurken, maçın ardından yaptığı açıklamalarla taraftarların hedefi haline geldi.

Sarı-kırmızılıların sezon başında aldığı Luka, performansı sonrası eleştiri yağmuruna tutulurken, maçın ardından yaptığı açıklamalarla taraftarların hedefi haline geldi.

GÖZTEPELİ futbolseverler özellikle ilk yarıda oynanan kötü futbolun ardından takıma büyük tepki gösterdi. Maçın 70'inci dakikasında sonra tribünlerin büyük bölümü ise stattan ayrıldı. Sezon başında Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in ayrılığının ardından transfer edilen Gürcü file bekçisi Luka Gugeshashvili tribünlerin protestosuna uğradı. Henüz 5'inci dakikada gol yiyen 26 yaşındaki kaleci ilk golün ardından ayağına her top geldiğinde ıslıklanmaya başladı. Yediği 3'üncü golden sonra tribünlere kollarını açıp protestolara devam etmeleri hareketini yapan Gugeshashvili ikinci yarıda yerini Arda Özçimen'e bıraktı.

 

SOKAKTA KARŞILAŞACAĞIZ

GUGESHASHVİLİ, maçın ardından sanal medya hesabından ise sert açıklamalar yaptı. Taraftara sert tepki gösteren Gugeshashvili, "Ben sahada her zaman son düdüğe kadar mücadele eden bir futbolcuyum. Bazen her şey istediğimiz gibi olur, bazen de olmaz. Futbolda iyi günler de vardır, kötü günler de. Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildir" dedi.

Gugeshashvili açıklamasının devamında, "Elbette bu kulübü gerçekten seven ve her koşulda takımının yanında olan gerçek Göztepe taraftarları da var. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var. Evet, belki şu anda kötü bir dönemden geçiyoruz. Ama Göztepe'ye geldiğim ilk günden beri, bu kulübün armasını ve adını savunmadığım tek bir gün bile olmadı. Gürcistan'da, Türkiye'de, evde, sokakta ve sahada. Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim: Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız" ifadelerini kullandı. Taraftarlar Gürcü kalecinin bu çıkışına da büyük tepki gösterdi.
Göztepeliler, oyuncunun kadro dışı bırakılması için sosyal medyadan yönetime yüklendi.

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