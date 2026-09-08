Seçimleri kazanamayınca hüngür hüngür ağladı! 'Twerk Dansı' bitiyor hüznü

Üsküdar Belediye idaresinde patlak veren skandalların ardından yapılan oylamada meclis üyeleri tercihini yaptı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin, CHP’li rakibi Sibel Tan Çetinkaya’ya fark atarak 23 oyla Üsküdar’ın yeni belediye başkanı seçildi.

CHP sıralarında büyük çöküş! Kirli zihniyet kaybetti, Üsküdar huzura kavuştu!

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte meclis salonunda büyük sevinç yaşanırken, koltuk hırsı uğruna ilçeyi yolsuzluk iddialarıyla baş başa bırakan CHP zihniyeti ağır bir darbe aldı. Oylama sonrası CHP'li meclis üyelerinin yaşadığı hezimet yüzlerine yansırken, kirli ittifakların son bulmasıyla Üsküdar ve İstanbul için yeni ve temiz bir sayfa açılmış oldu.

Seçim maratonunun tamamlanmasıyla birlikte bir YENİ Parti Meclis Üyesi Hazal Bayhan Koç yaşadığı mağlubiyet acısıyla gözyaşlarına boğulduğu anlar kameralara yansıdı.