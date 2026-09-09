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Siyaset İzmir'de gerçek bir devrim: 9 Eylül resepsiyonunda alkol yok!
Siyaset

İzmir'de gerçek bir devrim: 9 Eylül resepsiyonunda alkol yok!

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İzmir'de gerçek bir devrim: 9 Eylül resepsiyonunda alkol yok!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 9 Eylül’ün 104. yıl dönümü kapsamında düzenlediği resepsiyon, 8 Eylül’de gerçekleştirildi. Bu yılki resepsiyonun alkolsüz olarak düzenlendiği öğrenildi. 9 Eylül’de yapılacak resmi törende ise Kur’an-ı Kerim okunacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının katılımcılara iletileceği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 9 Eylül’ün 104. yıl dönümü kapsamında düzenlediği resepsiyon, 8 Eylül’de gerçekleştirildi. Bu yılki resepsiyonun alkolsüz olarak düzenlendiği öğrenildi. 9 Eylül’de yapılacak resmi törende ise Kur’an-ı Kerim okunacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının katılımcılara iletileceği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay'ın ev sahipliğinde 8 Eylül 2026'da 9 Eylül Resepsiyonu düzenlendi.

 

YILLAR SONRA RESEPSİYONDA ALKOL YER ALMADI

Öğrenilen bilgilere göre, önceki yılların aksine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 Eylül resepsiyonunda bu yıl alkol servisi yapılmadı.

KUTLAMALARDA KUR'AN TİLAVETİ VE ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNACAK

9 Eylül'de gerçekleştirilecek resmi kutlama programına ilişkin Superhaber'in ulaştığı bilgilere göre ise törende Kur’an-ı Kerim tilavetine yer verileceği öğrenildi. Ayrıca törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunacağı belirtildi.

 

CHP'DEN İSTİFA EDEN CEMİL TUGAY, AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 18 Haziran 2026'da CHP üyeliğinden istifa ederek görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam etmeye başladı.

İstifanın ardından Tugay, 23 Temmuz 2026'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u Ankara'daki makamında ziyaret etmişti. Görüşme, Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu. Tugay ise bir süre daha bağımsız kalma niyetinde olduğunu belirterek AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara cevap vermişti.

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