ABD füzelerle vurmuştu! İran’ın dev petrol tankeri Umman Körfezi’ne gömüldü

ABD ile İran arasındaki askeri gerilim denizlerde de etkisini sürdürürken, Washington yönetiminin İran petrol taşımacılığına yönelik saldırılarından birinin sonucu ortaya çıktı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan güçlerinin daha önce hedef aldığı İran’a ait “M/T Riesco” isimli ham petrol tankerinin Umman Körfezi’nde battığını açıkladı.

FÜZELERLE VURULAN DEV TANKER SULARA GÖMÜLDÜ

CENTCOM tarafından yapılan açıklamayla birlikte saldırıya ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Görüntülerde, ABD füzelerinin hedefi olan dev petrol tankerinde büyük bir yangın çıktığı, geminin bir bölümünü yoğun duman ve alevlerin kapladığı görüldü.

Ağır hasar alan M/T Riesco, saldırının ardından kademeli şekilde su almaya başladı. CENTCOM, tankerin daha sonra Umman Körfezi'nde tamamen battığını bildirdi.

ABD 5 İRAN PETROL TANKERİNİ HEDEF ALMIŞTI

Son gelişmenin öncesinde ABD ordusu, İran’a ait petrol tankerlerine yönelik geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirmişti.

CENTCOM, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun son iki gün içerisinde bir ABD savaş gemisini iki kez balistik füzelerle hedef aldığını, saldırıların ise başarısız olduğunu açıklamıştı.

ABD ordusu, söz konusu girişimlere misilleme olarak 8 Eylül’de İran’a ait 5 ham petrol tankerini vurduğunu duyurmuştu.

UMMAN KÖRFEZİ VE HARK ADASI YAKINLARINDA VURULDULAR

CENTCOM'un açıklamasına göre Umman Körfezi'nde bulunan M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 ve M/T Riesco ile Hark Adası yakınlarındaki M/T Derya saldırıların hedefi oldu.

ABD ordusu, beş tankerin de vurularak kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

CENTCOM'un önceki açıklamasında, saldırı öncesinde tankerlerde bulunan mürettebata gemileri terk etmeleri yönünde talimat verildiği de belirtilmişti.

RIESCO'NUN BATTIĞI AÇIKLANDI

ABD'nin saldırısında hedef alınan beş tankerden M/T Riesco ile ilgili son açıklama ise operasyonun boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

Füzelerin isabet etmesinin ardından ağır hasar alan ve alevlere teslim olan tankerin Umman Körfezi'nde battığı CENTCOM tarafından resmen duyuruldu.