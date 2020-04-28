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Aktüel

Şuhut’ta minik öğrencilerden Ramazan davulcusu etkinliği

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 4.

2020-04-28 17:36:35 -
Şuhut’ta minik öğrencilerden Ramazan davulcusu etkinliği

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 4. sınıf öğrencileri evlerinde düzenlemiş oldukları Ramazan davulcusu etkinliği kapsamında birbirinden güzel maniler söyledi.


Şuhut’ta Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu 4. sınıf öğrencileri Ramazan’ı Şerif ayı dolayısıyla evlerinde Ramazan davulcusu etkinliği düzenleyerek birbirinden güzel maniler söyledi. Ayrıca düzenledikleri etkinlikleri sosyal medyada paylaşan 4. sınıf öğrencileri sosyal medya kullanıcıları tarafından da ilgi gördü.

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