Sufle tarifi, nasıl yapılır?

Sufle bilinen ve sevilen Fransız tatlılarından biridir. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

3 tane yumurta

80g bitter çikolata

Yarım su bardağı un

50 g tereyağı

Yarım su bardağı şeker

tuz

Yapılışı

Fırını 220 derecede çalıştırın ve treyağı ve bitter çikolataları teflon tavada kısık ateşte karıştırarak eritin. Eridikten sonra ocağı kapatarak unu ilave edin ve iyice karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri karışım beyazlayana kadar çırpın ve tuzu ekleyip çırpın. Çikolatalı harcı ilave ederek mikserle tekrar çırpın. Hamurumuz hazır. Küçük kaplarınız içlerini yağlayarak hamurdan eşit şekilde hepsine paylaştırın. Daha önceden 200 derece fırında 7-8 dk da sufleniz hazır olmuş olacak. Fırından aldıktan sonra bir kaç dakika ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin.