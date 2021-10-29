Sufle tarifi, nasıl yapılır?
Sufle bilinen ve sevilen Fransız tatlılarından biridir. Şimdiden afiyet olsun.
Sufle bilinen ve sevilen Fransız tatlılarından biridir. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler
- 3 tane yumurta
- 80g bitter çikolata
- Yarım su bardağı un
- 50 g tereyağı
- Yarım su bardağı şeker
- tuz
Yapılışı
Fırını 220 derecede çalıştırın ve treyağı ve bitter çikolataları teflon tavada kısık ateşte karıştırarak eritin. Eridikten sonra ocağı kapatarak unu ilave edin ve iyice karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri karışım beyazlayana kadar çırpın ve tuzu ekleyip çırpın. Çikolatalı harcı ilave ederek mikserle tekrar çırpın. Hamurumuz hazır. Küçük kaplarınız içlerini yağlayarak hamurdan eşit şekilde hepsine paylaştırın. Daha önceden 200 derece fırında 7-8 dk da sufleniz hazır olmuş olacak. Fırından aldıktan sonra bir kaç dakika ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin.