  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hesabında yüklü para transferleri tespit edilmişti! Veli Ağbaba’nın yeğenine tutuklama talebi 33 mazlumu şehit eden caniler 33 yıldır serbest! Başbağlar katliamı karanlıkta kalmasın Soytarı, Kılıçdaroğlu’na bakın ne demiş! Küfürbaza gitti fırçayı yedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i resmi törenle karşıladı Adnan Beker, CHP'den istifa etti Eski vekilden Ekrem’e pavyon salvoları! “CHP’nin ahlakını İmamoğlu bozdu” CHP’li Beşiktaş, Şişli ve Üsküdar'da korkunç sel manzaraları! İstanbul’u izliyorlar gözleri kapalı Cabral'ın golü olay oldu! Dünya bu takımı konuşuyor CHP'li belediyelere ulaşılamıyor Sulara kapılan kadını vatandaşlar kurtardı Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Kesintisiz e-ticaret için kritik düzenleme
Dünya Sudan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin destek mesajı
Dünya

Sudan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin destek mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sudan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin destek mesajı

Nijerya, Sudan’ın birlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi. Abuja yönetimi, Sudan’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik güvenilir tüm girişimlere katkı sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Nijerya, Sudan’daki kriz sürecine ilişkin diplomatik desteğini yeniden vurguladı.

Nijerya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Büyükelçi Sola Enikanolaiye, Sudan’ın Abuja Büyükelçisi Muhammed Abdelaal Harun’u kabul etti.
Görüşmede Enikanolaiye, Nijerya ile Sudan arasındaki tarihi ve stratejik ilişkilere dikkati çekerek, iki ülke arasındaki dostluğun ortak tarih, halklar arasındaki güçlü bağlar ve karşılıklı saygı temelinde şekillendiğini belirtti.

Nijerya'nın Sudan'ın birlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini yineleyen Enikanolaiye, ülkesinin Sudan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik güvenilir tüm çabalara destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Enikanolaiye, Nijerya'nın, Sudan'ın birliğini koruyacak ve sürdürülebilir barışı sağlayacak kapsayıcı ve Sudan öncülüğündeki bir barış sürecini desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Sudan'ın Abuja Büyükelçisi Harun ise Enikanolaiye'yi yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal bağların önemine işaret etti.

Harun, Sudan'da yaşayan geniş Nijeryalı topluluğun ikili ilişkilerin önemli bir dayanağı olduğunu belirterek, ülkesindeki siyasi ve güvenlik durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sudan hükümetinin, Cidde Barış Süreci başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası diplomatik girişimler aracılığıyla ülkede barışı yeniden tesis etmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Harun, Nijerya'dan Sudan'da barış ve istikrarın desteklenmesi ile ülkesinin Afrika Birliği'ne yeniden entegrasyonu konusunda destek talebinde bulundu.

Sudan'dan Türkiye'ye çağrı: "Gerçekleri Türkiye ortaya çıkartır"
Sudan'dan Türkiye'ye çağrı: "Gerçekleri Türkiye ortaya çıkartır”

Gündem

Sudan'dan Türkiye'ye çağrı: "Gerçekleri Türkiye ortaya çıkartır”

Bağımsızlığın ardından bir ilk! Güney Sudan sandığa gidiyor
Bağımsızlığın ardından bir ilk! Güney Sudan sandığa gidiyor

Dünya

Bağımsızlığın ardından bir ilk! Güney Sudan sandığa gidiyor

Aynı evde yaşayan abla, kardeşinin öldüğünü komşudan öğrendi! Kokuyu bile fark etmemiş!
Aynı evde yaşayan abla, kardeşinin öldüğünü komşudan öğrendi! Kokuyu bile fark etmemiş!

Gündem

Aynı evde yaşayan abla, kardeşinin öldüğünü komşudan öğrendi! Kokuyu bile fark etmemiş!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23