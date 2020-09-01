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Dünya Sudan'da ölü sayısı 93 oldu
Dünya

Sudan'da ölü sayısı 93 oldu

Sel felaketiyle onlarca kayıp veren Sudan'da bilanço giderek ağırlaşıyor. Yapılan son incelemelerde, ölü sayısının 93'e ulaştığı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 10:59:00 -
Sudan'da ölü sayısı 93 oldu

Sudan’da 1 aydır devam eden şiddetli yağışlarda hayatını kaybeden ve yaralanan insanların sayısı giderek artıyor.

Son bilançoya ilişkin açıklama yapan Sudan İçişleri Bakanlığı, yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinin korkunç boyutun gözler önüne serdi.

Bakanlıktan açıklanan resmi verilere göre Sudan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 93’e yükseldi. Sel nedeniyle 43 kişi daha yaralandı. Ayrıca ülke genelinde yollarda ciddi hasarlar meydana gelirken, çiftçi ve hayvancılar da sel nedeniyle ciddi mağduriyet yaşamaya başladı. Sudan’da şimdiye dek 5 binden fazla büyükbaş hayvanın sular nedeniyle telef olduğu bildirildi.

Meteoroloji uyardı

Sudan’ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerde günlerdir devam eden şiddetli yağılar sebebiyle Nil Nehri’nde sular yükselmiş ve nehrin taşması nedeniyle binlerce konut da zarar görmüştü.

Sudan Metoroloji Kurumu, yağışların devam edeceğini bildirerek su çevresinde yaşayanları tedbir almaları konusunda uyardı.

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