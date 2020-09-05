Sudan'da darbecilerden 'laiklik' hamlesi! Anlaştılar

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Sudan Başbakanı Abdullah Hamdok ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketi (SPLM-N) Lideri Abdülaziz el Hilu, Sudan anayasasında din işlerinin devlet işlerinden ayrılacağı ilkesini de içeren ortak bir anlaşma imzaladı.

Hamdok ve Hilu'nun gerçekleştirdiği 2 günlük kapalı görüşmede din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması için anlaşma imzaladığı açıklandı.

Güney Sudan'ın Juba kentinde hükümet ve silahlı hareketlerin bir barış anlaşması imzalamasından ardından gelen bu hamle dikkat çekti.

İmzalanan anlaşmada, "Sudan'da dini devletten ayırma, devletin resmi bir dininin ortadan kaldırılması, tüm vatandaşların haklarını koruyan demokratik bir devlet kurma, herhangi bir vatandaşa karşı ayrımcılığa izin verilmemesi ve vatandaşların haklarını koruyan demokratik bir devlet kurma" maddelerinin bulunduğu toplamda 6 madde olduğu belirtildi.

Görüşmede Nuba Dağları ve Mavi Nil'in statüsünün ise, kendi kendini korumayı içeren statükonun sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan taraflar, güvenlik düzenlemeleri üzerinde anlaşma yapılana kadar barış süreci boyunca düşmanlıkların sonlandırılması üzerinde görüş birliğine vardı.

Kaynaklar, anlaşmanın imzalanmasına yönelik henüz resmi bir tepki gelmediğini belirtti ve ''Devlet kurumlarının bunu kabul edip etmeyeceğinin henüz net olmadığı'' kaydedildi.

Diğer taraftan Sudanlıların dini devletten ayırmayı kabul etmeyerek büyük tepki göstereceği belirtiliyor.