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Aktüel

Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 12:50:57 -
Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir araçtan içinde para ve kredi kartların bulunduğu çantayı çaldıktan sonra yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Temmuz'da saat 15.30 sıralarında Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde park halindeki bir araçtan içinde 5 bin 500 lira ve kredi kartları bulunan çantanın çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Rıdvan D.'yi (35) kaçış istikameti olan Adnan Kahveci Bulvarı'nda kovalamaca sonucu çanta ile birlikte suçüstü yakaladı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında tornavida ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin "otodan hırsızlık" ve "hırsızlık" suçlarından 2 aranma kaydı olduğu ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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