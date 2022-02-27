Sübhaneke duası okunuşu ve anlamı-Sübhaneke Arapça yazılışı ve Türkçe meali

Sübhaneke duası tüm namazlarda tekbirden sonra ve surelerden önce okunan bir duadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) öğrettiği dualardan birisi olan Sübhaneke duası Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir.

Sübhaneke, farz olan namazlar tekbirden sonra okunan bir duadır. Aynı zamanda cenaze namazlarında da okunur. Çocuklara da ilk öğretilen dua olarak bilinen Sübhaneke duası okunuşu ve anlamı sıkça araştırılan konulardan birisidir. Kısa olması nedeniyle ezberlenmesi bir hayli kolay olan Sübhaneke duası okunuşu, anlamı, meali ve faziletleri hakkında tüm ayrıntılara aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte, Sübhaneke duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve fazileti!

Sübhaneke duası faziletleri nelerdir?

Allah (C.C) meleklere arşı kaldırın diye emir verir ancak melekler arşı kaldıramaz. Bu hal üzerine Allah Azze ve Celle Sübhaneke duasını okumalarını emir etmiştir ve melekler arşı kaldırmayı başarabilmiştir.

Sübhaneke Duası ile Nefis ve Şeytanın, üzerimize serpmiş olduğu ölü toprağını. Bütün güç ve iradenin yalnızca kendisinde toplanmış olduğu o yüce makamdan, Bu duanın hürmetine kaldırmasını talep etmiş oluruz.

Sübhaneke duası okunuşu

Bismillahirrahmanirrahîm

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik

ve tebârakesmük

ve teâlâ ceddük

(vecelle senâük)*

ve lâ ilâhe ğayrük.

Süphaneke duası Türkçe anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c) adıyla

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.

Seni daima böyle tenzih eder ve överim.

Senin adın mübarektir.

Varlığın her şeyden üstündür.

Senden başka ilah yoktur.

Sübhaneke duasının önemi

Sübhaneke duası namazda tekbir getirdikten sonra ilk okuduğumuz duadır. Bu nedenle namaz kılan bir kişinin mutlaka bu duayı ezbere bilmesi gerekir. İslam âlemine farz olarak buyrulan 5 vakit namazda okunan dualardan bir tanesi olan Sübhaneke duasını yukarıdan Türkçe ve Arapça halini bulabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.a.v.) namaza başladığı zaman; "Sübhanekellahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayruk" derdi. (Ebu Davud)

Sübhaneke süresi Arapça yazılışı

Sübhaneke duasının arapça yazılışı ise aşağıdaki gibidir…

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ﴿﴾ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ﴿﴾ وَتَعَالَى جَدُّكَ ﴿﴾ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

Kısaca;

la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin anlamı:

Bu duanın anlamı: “Sen her türlü noksanlıktan, eşi-ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum” şeklindedir. Enbiya suresinde Yunus (a.s.)'ın bu duayı ettiği belirtilmektedir.