Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim estağfirullah anlamı ne fazileti nedir, niçin okunur?

Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah zikrinin anlamı nedir? sorusu Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmud Ünlü hocaefendinin vazinde okunmasını bil hassa tevsiye etmesi sonrası internet üzerinden bu duanın manası merak edilmeye başlandı. Peki Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah fazileti nedir? Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah niçin okunur? İşte Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah duasının sırrı…

Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah fazileti

Abdullah bin Ömer Radıyallahu Anh naklediyor: Bir adam Rasûlullah Aleyhisselâm'a geldi ve: "Yâ Hz.Rasûlallah (Sallallahu Teala Aleyhi Vessellem) Dünya benden yüz çevirdi ve elimdeki mal azaldı" diye şikâyette bulundu.

Efendimiz Hz. Aleyhissalâtü Vesselâm: "Sen meleklerin duâsı ve yaratılmışların tesbihinden neredesin? Bütün yaratıklar onunla rızıklanıyorlar, niçin bu tesbihi okumuyorsun" buyurdu.

Adamcağız: "Yâ Hz.Rasûlallah (Sallallahu Teala Aleyhi Vessellem)! O tesbih nedir?" deyince Efendimiz Hz. Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdular: "Fecrin doğuşundan (İmsaktan) sabah namazını kılıncaya kadar yüz kere: "Sübhanallahi ve bihamdihî, sübhanallahil azîm estağfirullah."

"Allah'ı tesbih ederim, O'na hamd ederim. Büyük olan Allah'ı tesbih ederim, Allah Teâlâ'dan mağfiret dilerim" de ki, dünya boyun eğerek, alçak bir şekilde sana gelsin. Ve böyle dersen, Allah söylediğin her kelimeye karşılık kıyamet gününe kadar, kendisini tesbih eden bir melek yaratır ki, onun sevabı senin olur" dedi.