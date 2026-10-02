Su testisi su yolunda kırıldı! Eski kocayı görünce pencereden kaçmak istedi: Sonu feci oldu
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Adana’da sevgilisinin evinde bulunan 42 yaşındaki Ö. Ö., kadının eski eşinin kapıya gelmesi üzerine karşılaşmamak için pencereden çıkmaya çalıştı. Panikle dengesini kaybeden Ö. Ö., 3’üncü kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından evde bulunan kadın ile eski eşi gözaltına alındı.
Olay, Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde bulunan bir apartmanda gece saatlerinde meydana geldi.
ESKİ EŞ KIZINI GÖRMEK İÇİN EVE GELDİ
İddiaya göre 42 yaşındaki Ö. Ö., sevgilisi S.K.’nın evine gitti. Bir süre sonra S.K.’nın boşandığı eski eşi M.A.Ç., kızını görmek amacıyla eve geldi.
S.K., içeride Ö. Ö.’nün bulunması nedeniyle kapıyı açmadı. Kapıya gelen eski eşle karşılaşmak istemeyen Ö. Ö. ise evden farklı bir yolla çıkmaya çalıştı.
PENCEREDEN ÇIKMAK İSTERKEN DÜŞTÜ
Ö. Ö., 3’üncü kattaki evin penceresinden çıkmaya çalıştığı sırada paniğe kapılarak dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten beton zemine düşen adamı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ö. Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.
KADIN VE ESKİ EŞİ GÖZALTINDA
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. S.K. ile eski eşi M.A.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Ö. Ö.’nün cenazesi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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