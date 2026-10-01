Kırıkkale Belediyesi’ne operasyon: 3 gözaltı İşleri yürütmek için rüşvet almışlar!

Bir vatandaşın yaptırdığı kış bahçesi ve havuz için ruhsat alamadığı, belediyenin iş yeri ve ruhsat biriminde görevli tekniker R.Z.'nin rüşvet istemeden işlemleri onaylamadığı yönündeki şikayeti üzerine Kırıkkale Çumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, çok sayıda müteahhit ve vatandaşın da benzer yöntemlerle mağdur edildiği ortaya çıktı.

BELEDİYEYE İRTİKAP SORUŞTURMASI

Adli birimlerden soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kırıkkale Belediyesinde yürütülen imar ve ruhsat işlemleri sırasında vatandaşlardan para talep edildiğine ilişkin başvurular üzerine 2026/6721 sayılı dosya kapsamında “irtikap” suçundan soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında alınan müşteki beyanlarında; bazı müteahhitlerin imar ve ruhsat işlemlerinin geciktirildiği, söz konusu işlemlerin sonuçlandırılması karşılığında belediye çalışanlarınca para talep edildiği yönünde bilgiler yer almıştır.

Şüphelilere ait banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, müşteki beyanlarıyla örtüşen para transferleri ile şüphelilerin ve bir şüpheli yakınının hesaplarına gerçekleştirilen çok sayıda para girişi tespit edilmiştir. Banka hareketleri ile MASAK tarafından hazırlanan raporun birlikte değerlendirilmesi sonucunda soruşturma genişletilmiştir.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 1 Ekim 2026 tarihinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce operasyon gerçekleştirilmiştir.

Operasyonda; Kırıkkale Belediyesi İmar Müdürlüğü İş Yeri ve Ruhsat Biriminde tekniker olarak görev yapan Recep Zeyrek ve Göksel Çağlayan ile Emlak Biriminde memur olarak görev yapan Ömer Gümüş’ün ikametlerinde ve belediyede kullandıkları çalışma odalarında arama yapılmış, dijital materyallere el konulmuştur. Üç şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlanmıştır.

Soruşturma; para hareketlerinin kaynağının, imar ve ruhsat işlemleriyle bağlantısının ve varsa diğer şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

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