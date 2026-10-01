Malatya'da feci kaza! Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı karı koca can verdi

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi 2'inci Organize Sanayi Bölgesi AFAD Kavşağı'nda meydana geldi. H.İ.C.'nin kullandığı havalimanına yolcu transferi gerçekleştiren 44 FK 630 plakalı otobüs ile Ali Yeter yönetimindeki 44 BF 507 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

ARAÇTAKİ KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın etkisi ile hafif ticari araç savrularak refüje çıktı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sev edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalesinde hafif ticari araç sürücüsü Ali ve eşi Fatma Yeter çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE 2 YOLCU YARALANDI

Kazada yaralanan ve otobüs şoförü ile 2 yolcu bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.