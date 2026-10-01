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Gündem Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu! Soma'dan acı haber
Gündem

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu! Soma'dan acı haber

Yeniakit Publisher
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu! Soma'dan acı haber

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Soma'daki maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu "Göçükte maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadeleriyle acı haberi duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarılan 2 kişinin tedavilerinin sürdüğünü ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten etkilenen vatandaşlara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yaşanan göçükte maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Göçükten kurtarılan 2 vatandaşımızın hastanemizde tedavileri sürmekte olup genel durumları iyidir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz halinde, süreci yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin."

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