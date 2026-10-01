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Gündem İmamoğlu davasında kritik gelişme! Savcı 57 isim için talebini açıkladı
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İmamoğlu davasında kritik gelişme! Savcı 57 isim için talebini açıkladı

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İmamoğlu davasında kritik gelişme! Savcı 57 isim için talebini açıkladı

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada kritik bir gelişme yaşandı. Duruşma savcısı, tutuklu 57 sanığın tamamının tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada yargılama devam ederken gözler tutuklu sanıklar hakkında verilecek karara çevrildi.

Duruşma savcısı, görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 57 tutuklu sanık hakkındaki mütalaasını açıkladı.

SAVCIDAN 57 SANIK İÇİN TUTUKLULUĞA DEVAM TALEBİ

Savcı, dosya kapsamında tutuklu bulunan 57 sanığın tamamının tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savcılığın talebinin ardından mahkeme heyeti, tutukluluk incelemesine ilişkin ara kararını vermek üzere duruşmaya ara verdi.

İDDİANAME 3 BİN 809 SAYFA

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Kasım 2025’te 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap dahil çok sayıda suçlama bulunuyor. İmamoğlu isnat edilen suçlamaları reddediyor.

KARAARSLAN: 150 GÜNDÜR NEDEN TUTUKLU OLDUĞUMU SORUYORUM

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ağaç A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan ise yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Karaarslan, hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlaması bulunduğunu ancak kendisine göre bunu destekleyen somut bir delil olmadığını ifade etti.

Dosyadaki MASAK ve HTS kayıtlarına da değinen Karaarslan, banka hesabına yatırılan 202 gram altının ailesinin birikimi olduğunu ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birikimlerini dijital ortama aktardıklarını kaydetti.

GÖZLER MAHKEMENİN ARA KARARINDA

Savcının 57 tutuklu sanığın tamamı hakkındaki tutukluluğa devam talebinin ardından duruşmaya ara verildi.

Mahkeme heyetinin vereceği ara kararla İmamoğlu ve diğer tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devam edip etmeyeceği belli olacak.

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