Önemli itiraf niteliği taşıyor resmen: Rafael Leao 2 yılda 50 milyon ucuzladı!
Transfermarkt sitesi, oyuncuların tahmini piyasa değerlerini güncelledi. Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna kattığı Rafael Leao'nun durumu ise oldukça ilgi çekici...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Transfermarkt sitesi, oyuncuların tahmini piyasa değerlerini güncelledi. Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna kattığı Rafael Leao'nun durumu ise oldukça ilgi çekici...
Galatasaray, Milan'a 38 milyon euro ödeyerek Rafael Leao'yu kadrosuna katmıştı. Portekizli kanat oyuncusuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele imzalandı. Milan, sonraki satıştaki kardan 'lik pay hakkına sahip... Leao, şu anda hala Galatasaray'a adaptasyon sürecinde...
Bu arada transfermarkt sitesi de futbolcuların tahmini piyasa değerlerini güncelledi. Portekizli futbolcu, 50 milyondan 40 milyona geriledi. Son 2 yıldaki durumu ise şöyle:
2024 Haziran: 90 milyon euro 2025 Haziran: 70 milyon euro 2026 Mayıs: 50 milyon euro 2026 Eylül: 40 milyon euro
Transfermarkt'ın verilerine göre; 27 yaşındaki kanat oyuncusunun değeri son 2 yılda 50 milyon euro eridi: 90'dan 40'a... Hatırlanacağı üzere Rafael Leao'nun Galatasaray'a transfer sürecinde Aston Villa da devredeydi. Fakat 1.88 boyundaki futbolcu, Premier Lig temsilcisini geri çevirdi.
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