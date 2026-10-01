  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
4 yaşındaki kızın ölümüne sebep oldu! Alman uzmana cinayetten 13,5 yıl hapis cezası Sosyal medyadaki sorumsuz paylaşımlara operasyon! Ahlaksızlık ve kaos yayınlarına 10 gözaltı CHP ve Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken tavır! DEM Parti ve İYİ Parti ayağa kalktı TBMM'de yeni yasama yılı oturumunda rezalet: Başkan Erdoğan kürsüye çıktı! YP salonu terk etti Meclis'te tarihi anlar: O partinin vekilleri Bahçeli ile selamlaşmak için sıraya girdi Soma'da maden ocağında çökme! Göçük altında kalan işçiler için zamanla yarış başladı! Fatih Erbakan sebebini ilk kez açıkladı! Doğan Bekin neden istifa etti? Trump Şam’a kapıyı açtı: ABD, Suriye’ye silah satacak YHT Gar-Esenboğa Havalimanı birbirine bağlanıyor! Ankara’ya yeni raylı sistem müjdesi O ülke yabancılar için şartları ağırlaştırdı: Oturum izni ücreti 20 kat arttı
Ekonomi TMSF'den yeni yönetim ataması
Ekonomi

TMSF'den yeni yönetim ataması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
TMSF'den yeni yönetim ataması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Destek Finans Faktoring AŞ'nin Destek Yatırım Bankası AŞ'deki yüzde 99,99 oranındaki paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Fon tarafından kullanılmasına karar verdi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Destek Finans Faktoring AŞ'nin Destek Yatırım Bankası AŞ'deki ​​​​​​​yüzde 99,99 oranındaki paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Fon tarafından kullanılmasına karar verdi.

Destek Finans Faktoring AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, TMSF'nin bugün Destek Yatırım Bankası AŞ'ye yazılı bildirimde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, 30 Eylül'deki KAP bildiriminde Destek Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip olan Altunç Kumova tarafından kontrol edilen şirketi Destek Finans Faktoring AŞ'ye ait yüzde 99,99 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildiği anımsatıldı.

 

Bugün TMSF tarafından bağlı ortaklıkları Destek Yatırım Bankası AŞ'ye yazılı bildirim yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BDDK'nin bildirimi üzerine Fon Kurulunun 1 Ekim tarihli ve 2026/650 sayılı kararıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18'inci maddesinin beşinci fıkrasına istinaden Destek Yatırım Bankası AŞ'nin Destek Finans Faktoring AŞ'ye ait yüzde 99,99 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Fon tarafından kullanılmasına, temettü hariç ortaklık haklarının Fon tarafından kullanılmasını teminen, Destek Yatırım Bankası AŞ nezdinde görev yapan Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Genel Müdürün görevden alınmasına, görevden alınan bu kişilerin yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Cemal Okumuş'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak İrem Soydan Güler'in, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Dilek Büyük, Anıl Ertanoğlu ve Serdar Karakuş'un atanmasına, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Serdar Karakuş'un Genel Müdürlük görevini yürütmesine karar verildiği ifade edilmiştir."

Takvim belli oldu! TMSF’den satılık şirketler
Takvim belli oldu! TMSF’den satılık şirketler

Gündem

Takvim belli oldu! TMSF’den satılık şirketler

BDDK’dan kritik karar! Golden Global Yatırım Bankası’nın yönetimi TMSF’ye devredildi!
BDDK’dan kritik karar! Golden Global Yatırım Bankası’nın yönetimi TMSF’ye devredildi!

Ekonomi

BDDK’dan kritik karar! Golden Global Yatırım Bankası’nın yönetimi TMSF’ye devredildi!

Trafik kazası çetesi soruşturması! Kayyım atanan 20 şirket TMSF'de
Trafik kazası çetesi soruşturması! Kayyım atanan 20 şirket TMSF'de

Gündem

Trafik kazası çetesi soruşturması! Kayyım atanan 20 şirket TMSF'de

BDDK’dan kritik karar: Tera dahil 5 şirket TMSF'ye devredildi
BDDK’dan kritik karar: Tera dahil 5 şirket TMSF'ye devredildi

Gündem

BDDK’dan kritik karar: Tera dahil 5 şirket TMSF'ye devredildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23