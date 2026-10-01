Başkan Erdoğan’dan fitne odaklarına tokat gibi cevap: Çakallara inat dimdik ayaktayız

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Adı gibi ak olan pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hiç endişe etmeyin, dimdik ayaktayız. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hiç endişe etmeyin, dimdik ayaktayız. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'mızın kıymetli mensupları, mahalle başkanlarımız, dava arkadaşlarımız, hepinizi hürmetle selamlıyorum.

Toplantı açılışında sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ana kademeden il ve ilçe teşkilatlılarına, kadın kollarından mahalle başkanlıklarına, teşkilatlarımızda görev yapan hanım kardeşlerimin tamamına selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum.

"DURMAK YOK YOLA DEVAM"

AK Parti'ye gönül vermiş tüm kardeşlerime en içten muhabbetlerimi yolluyorum. Organizasyonda emeği geçen Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'mıza tebrik ediyorum.

Durmak yok, yola devam. Kamp formatında tertip edilen toplantımızın partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Buradaki tespit ve teşhislerin hepimiz için verimli olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

"AK PARTİ'MİZİN KADIN ÜYE SAYISI 6 MİLYON 214 BİNİ GERİDE BIRAKTI"

Kadın kollarımızda görevli arkadaşlarımız her yaştan, toplumun her kesiminden kadın ve gençlerimizle ziyaretler, buluşmalar, toplantılar yaparak sık sık bir araya geliyor. İlçe ve mahalle teşkilatlarımız, özellikle bir gönle daha girebilmek, 12 milyon nüfuslu büyük AK Parti ailesine bir fert daha kazandırabilmek için aşkla, sevdayla, davaya adanmış bir ruhla çalışıyor.

AK Parti Kadın Kolları'mız gerek çalışkanlığı gerek kurumsal birikimi ile hem partimize hem ülkemize çok önemli katkılar yapıyor. Kadın kollarımızdaki görevli arkadaşlarımız toplumun her kesiminden kadın ve gençlerle sık sık bir araya geliyor.

İl ilçe ve mahalle teşkilatlarımız bir gönüle daha girebilmek, AK Parti ailesine bir fert daha kazandırmak için davaya adanmış bir ruhla çalışıyor. AK Parti'mizin kadın üye sayısı 6 milyon 214 bini geride bıraktı.

"700 BİN HANIM KARDEŞİMİZ DAHA KATILDI"

Sizler bizim Allah'a hamt olsun her şeyimizsiniz. Bir olacağız, diri olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Son 1 buçuk yılda partimize 700 bin hanım kardeşimiz daha katıldı. Partimiz yeni üyeleri ile daha da güçlenmiş, adeta hücrelerini tazelemiştir.

AK Parti milletin partisidir. AK Parti'yi millet kurmuştur biz ise sadece bu partinin tabelasını asma görevini yaptık. Partimizin bugünlere gelmesindeki en büyük pay bu yola birlikte çıktığımız hanım kardeşlerimizdir.

"TEK TİPÇİ DUVARLAR KALDIRILDI"

AK Parti kamusal alandan dışlanmış geleceği çalınmış kadınların dua ve destekleri ile bugünlere ulaşmıştır. Tek tipçi duvarlar, kötü gidişata itiraz eden kadınların mücadelesi ile yıkılmıştır.

İnancından baş örtüsünden, kılık kıyafetinden dolayı yok sayılan adınlar AK Parti ile yeniden merkeze taşındı. Kadınların her alanda en güçlü şekilde var olması için ilk günden beri çaba harcıyoruz.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Yaptığımız düzenlemeler ile kadınların statüsünü güçlendirecek adımlar attık. Ülkemiz için bir utanç vesikası olan baş örtüsü yasağını kaldırarak bu zulme, adaletsizliğe son verdik.

Bugün kadınlar artık hiçbir yasakla, baskı ile karşılaşmadan devletine milletine hizmet ediyor. Kadına yönelik şiddeti de kırmızı çizgimiz olarak belirledik.

Bu meseleye sıfır toleransla yaklaşarak yasal ve idari düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik. Bunları lütuf olarak değil görevimiz olduğu için yaptık. Kadınların Biz kadınların Türkiye'nin istikbal mücadelesindeki öneminin farkında olan hareketiz.

Aile yapımızı muhafaza eden, milletimizi de yarınlara taşıyan en güçlü halkanın kadınlar olduğunu bilen bir kadroyuz. Kadınların hayatımıza kattığı anlam ve bereketi çok iyi biliyoruz.

"BİRİLERİ PARTİMİZE SALDIRI HAREKETİ BAŞLATTI"

Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize saldırı hareketi başlattı.

Son derece çirkin, son derece sorumsuz tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar.

Adı gibi ak olan pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum.

Milletimiz de basireti ile irfanı ile ne yapılmak istendiğini görüyor. Biz de bunlara her zamanki gibi prim vermiyor, işimize bakıyoruz.

"SEÇİMDE İSTANBUL PATLAMAYI YAPACAK"

İlk seçimde Esenyurt patlama yapmalı. İstanbul zaten patlamayı yapacak. Bu hareketin yolu açıktır.

Türkiye'nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak gelecek yüz yılına da biz damga vuracağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecek, milletimizin duası ve sizlerin çabaları ile bu millete daha nice yıllar hizmet edeceğiz.

Sizlerle gurur duyduğumu, sizlere güvendiğimi, sizlerle yol yürümekten onur duyduğumu unutmamanızı rica ediyorum. Emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.