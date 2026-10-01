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Ekonomi Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye’nin nükleer enerji hedefi belli oldu! 2050’de 20 bin megavat kapasite
Ekonomi

Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye’nin nükleer enerji hedefi belli oldu! 2050’de 20 bin megavat kapasite

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Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye’nin nükleer enerji hedefi belli oldu! 2050’de 20 bin megavat kapasite

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki çalışmaların yanı sıra Sinop ve Trakya’daki yeni santraller ile küçük modüler reaktörlere yönelik planları açıkladı. Bayraktar, 2050 yılına kadar nükleer enerji kapasitesini 20 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan Alparslan Bayraktar, "Akkuyu ile başlayan nükleer enerji hamlemizi Sinop ve Trakya’daki yeni santrallerimiz ve küçük modüler reaktörlerimizle büyüteceğiz. Hedefimiz 2050 yılına kadar nükleer enerji kapasitemizi 20.000 megavata ulaştırmak" açıklamasını yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ile Bakanlıkta kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede Türkiye'nin 70 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçeğe dönüştüğü Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) gelinen son noktayı, ilk ünitenin devreye alınması için yürüttükleri çalışmaları ve diğer üç reaktördeki süreçlerini değerlendirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Akkuyu ile başlayan nükleer enerji hamlemizi Sinop ve Trakya'daki yeni santrallerimiz ve küçük modüler reaktörlerimizle büyüteceğiz. Hedefimiz 2050'ye kadar nükleer enerji kapasitemizi 20 bin megavata ulaştırmak"

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