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Gündem İmamoğlu ve kokuşmuş düzeni yargılanıyor: İBB yolsuzluk dosyasında 4 kişiye tahliye
Gündem

İmamoğlu ve kokuşmuş düzeni yargılanıyor: İBB yolsuzluk dosyasında 4 kişiye tahliye

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İmamoğlu ve kokuşmuş düzeni yargılanıyor: İBB yolsuzluk dosyasında 4 kişiye tahliye

Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) patlak veren devasa yolsuzluk ve usulsüzlük ağına ilişkin açılan davanın duruşmasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyetinin bir saatlik aranın ardından duyurduğu karara göre, aralarında İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar’ın da bulunduğu 4 zanlı hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul halkının parasını çarçur eden, hizmet yerine skandallarla gündemden düşmeyen CHP’li İBB yönetimini sarsan dev davada duruşmalar tüm hızıyla sürüyor. Yargının titizlikle yürüttüğü ve İBB çatısı altında kurulan şaibeli çarkların tek tek deşifre edildiği soruşturma kapsamında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

İBB Davasında mahkeme heyeti 4 kişi hakkında tahliye kararı verdi. Mahkeme heyeti 1 saatlik aranın ardından kararını açıkladı. 57 tutuklusu bulunan İBB dosyasında tutuklu sayısı 53'e indi.

Duruşma Pazartesi günü devam edecek.

Tahliye kararı verilen isimler şöyle:

- Sinan Sepetçi, Murat Kapki'nin şirketinde muhasebeci

-Hasan Tahsin Sönmez, İş İnsanı

-Turgay Tokdemir, İş İnsanı

-Ceyhun Avşar, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı

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