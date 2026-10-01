  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fon krizi sonrası Erdoğan’dan talimat: Her kim olursa olsun onları bulun! Nafakada referans inancımız olsun! Yarın kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor! Mustafa Karahasanoğlu külliyesi açılışa hazır Telegram’da dehşete düşüren skandal! Çocuk istismarı görüntülerini para karşılığı satmışlar MSB’den Mescid-i Aksa açıklaması: İsrailli grupların düzenlediği baskınları reddediyoruz Dün ‘emekli geçinemiyor’ diyorlardı, bugün 8 yıllık birikimini fona yatıran emekliyi Meclis’e çıkardılar! MHP’li Yıldıray Çiçek’ten Özgür Özel’e kapak! Sen önce içindeki hırsıza vurguncuya hesap sor 18 yıl hapse çarptırılan TİP’li Atalay yine sahnede! Gezi provokatöründen açlık grevi şovu! Siyonist İsrail ile yatan Azerbaycan’daki 28 Şubat zulmü Aliyev’in başını yakacak SPK’dan bir yeni açıklama daha: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı
Gündem Özel: ‘Arınma’ diyenler, kendilerine dokunulunca makas değiştiriyor Kılıçdaroğlu’nun yaptığı ikiyüzlülüğün dik alası!
Gündem

Özel: ‘Arınma’ diyenler, kendilerine dokunulunca makas değiştiriyor Kılıçdaroğlu’nun yaptığı ikiyüzlülüğün dik alası!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunun ardından yaptığı açıklamalarda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı siyasi aktörlere yönelik soruşturmalarda çifte standart uyguladığını belirterek, bir zamanlar “baba” dediği Kılıçdaroğlu’nun tutumunu “ikiyüzlülüğün dik alasıdır” sözleriyle eleştirdi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de yer aldığı 59 kişinin gözaltına alınması siyasetin gündemini hareketlendirdi. Operasyonun ardından Kemal Kılıçdaroğlu gözaltılara tepki göstererek, "Bu mesele yalnızca Vahap Seçer'in meselesi değildir, bunun adı adalet değildir" demişti.

KILIÇDAROĞLU’NA AĞIR SÖZLERLE YÜKLENDİ!

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Meclis’te habercilere yaptığı değerlendirmede CHP yönetiminin ve Kılıçdaroğlu’nun kendilerine yakın isimler için "arınma" çağrısı yaparken, CHP bünyesinde kalan belediye başkanları söz konusu olduğunda makas değiştirerek tamamen farklı davrandığını savundu. Farklı siyasi figürlere yönelik soruşturmalarda sergilenen bu yaklaşım farkını “İkiyüzlülüğün dik alasıdır” şeklinde tanımlayan Özel, bu durumu milletin önünde teşhir ettiğini ve tarih önünde kınadığını belirtti.

 

“YENİ PARTİ’YE GEÇEN BAŞKANLARA OPERASYON YAPILMADI”

Yeni Parti'ye geçen belediye başkanlarına yönelik herhangi bir operasyon yapılmadığına dikkat çeken Özel, sürecin siyasi bir sığınak veya koruma kalkanı meselesi olmadığını, sergilenen hukuki ve siyasi tutumların tutarsız olduğunu vurguladı.

Özel’in sözleri, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi arasındaki siyasi gerilimin operasyonlar üzerinden yeni bir boyuta taşındığını gözler önüne serdi. 

AK Partili Acar'dan Özgür Özel'e: Heyecanlanma Özgür efendi! Biz sizin gibi arkasında saf tutmayız! Yanlış yapana hesabını sorarız...
AK Partili Acar'dan Özgür Özel'e: Heyecanlanma Özgür efendi! Biz sizin gibi arkasında saf tutmayız! Yanlış yapana hesabını sorarız...

Gündem

AK Partili Acar'dan Özgür Özel'e: Heyecanlanma Özgür efendi! Biz sizin gibi arkasında saf tutmayız! Yanlış yapana hesabını sorarız...

AK Parti'li isimden Özgür Özel'e sert tepki! "Sen hırsızların ve rüşvetçilerin eserisin"
AK Parti'li isimden Özgür Özel'e sert tepki! "Sen hırsızların ve rüşvetçilerin eserisin"

Gündem

AK Parti'li isimden Özgür Özel'e sert tepki! "Sen hırsızların ve rüşvetçilerin eserisin"

Ezan okunurken içkili alem skandalı! Özgür Özel'in adı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında!
Ezan okunurken içkili alem skandalı! Özgür Özel'in adı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında!

Gündem

Ezan okunurken içkili alem skandalı! Özgür Özel'in adı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında!

MHP’li Yıldıray Çiçek’ten Özgür Özel’e kapak! Sen önce içindeki hırsıza vurguncuya hesap sor
MHP’li Yıldıray Çiçek’ten Özgür Özel’e kapak! Sen önce içindeki hırsıza vurguncuya hesap sor

Gündem

MHP’li Yıldıray Çiçek’ten Özgür Özel’e kapak! Sen önce içindeki hırsıza vurguncuya hesap sor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23