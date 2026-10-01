Özel: ‘Arınma’ diyenler, kendilerine dokunulunca makas değiştiriyor Kılıçdaroğlu’nun yaptığı ikiyüzlülüğün dik alası!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de yer aldığı 59 kişinin gözaltına alınması siyasetin gündemini hareketlendirdi. Operasyonun ardından Kemal Kılıçdaroğlu gözaltılara tepki göstererek, "Bu mesele yalnızca Vahap Seçer'in meselesi değildir, bunun adı adalet değildir" demişti.

KILIÇDAROĞLU’NA AĞIR SÖZLERLE YÜKLENDİ!

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Meclis’te habercilere yaptığı değerlendirmede CHP yönetiminin ve Kılıçdaroğlu’nun kendilerine yakın isimler için "arınma" çağrısı yaparken, CHP bünyesinde kalan belediye başkanları söz konusu olduğunda makas değiştirerek tamamen farklı davrandığını savundu. Farklı siyasi figürlere yönelik soruşturmalarda sergilenen bu yaklaşım farkını “İkiyüzlülüğün dik alasıdır” şeklinde tanımlayan Özel, bu durumu milletin önünde teşhir ettiğini ve tarih önünde kınadığını belirtti.

“YENİ PARTİ’YE GEÇEN BAŞKANLARA OPERASYON YAPILMADI”

Yeni Parti'ye geçen belediye başkanlarına yönelik herhangi bir operasyon yapılmadığına dikkat çeken Özel, sürecin siyasi bir sığınak veya koruma kalkanı meselesi olmadığını, sergilenen hukuki ve siyasi tutumların tutarsız olduğunu vurguladı.

Özel’in sözleri, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi arasındaki siyasi gerilimin operasyonlar üzerinden yeni bir boyuta taşındığını gözler önüne serdi.