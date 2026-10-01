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Gündem ABD’yi ters köşe eden taktik! Hamaney’in oğlu gizli gizli gitmiş
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ABD’yi ters köşe eden taktik! Hamaney’in oğlu gizli gizli gitmiş

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ABD’yi ters köşe eden taktik! Hamaney’in oğlu gizli gizli gitmiş

İran'ın yeni dini lideri olan Mücteba Hamaney hakkında günlerdir dünya basınının merakla takip ettiği sır perdesi nihayet aralandı. ABD ve İsrail'in geçtiğimiz şubat ayındaki saldırısında hayatını kaybeden eski lider Ali Hamaney için temmuz ayında Meşhed'de düzenlenen cenaze törenine, gizli bir şekilde katıldığı ortaya çıkan Mücteba Hamaney'in sağlığının yerinde olduğu açıklandı.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden babası ve ülkenin eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için temmuzda Meşhed'de düzenlenen cenaze törenine fark edilmeden katıldığı açıklandı.

Ölümden döndü cenazeye gizlice katıldı!

Aynı saldırıda hayatınıı kaybeden Mücteba Hamaney'in eşi Zehra Haddadadil'in annesi Tayyibe Mahruzade, Meşhed'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Devrim Rehberi (Mücteba Hamaney), şehit edilen Rehber'in (Ali Hamaney) cenaze töreninde hazır bulundu." dedi.

Eski İran lideri Ali Hamaney için 10 Temmuz'da Meşhed'de düzenlenen cenaze töreninde Mücteba Hamaney'i gördüğünü belirten Zehra Haddadadil, "Çok şükür, sağlığı tamamen yerindeydi." ifadesini kullandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 28 Şubat'taki saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından İran Uzmanlar Meclisi, 8 Mart'ta oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni lideri olarak seçmişti.

 

ABD istihbaratını ters köşe eden kurnaz taktik!

Aynı saldırıda yaralandığı açıklanan Mücteba Hamaney ise o günden bu yana kamuoyuna görüntü vermedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ilki 7 Mayıs'ta olmak üzere yaptığı açıklamalarda, Mücteba Hamaney ile birkaç kez görüştüğünü söylemişti.

Mücteba Hamaney'in, babası Ali Hamaney için İran'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen cenaze törenlerine katılıp katılmadığına ilişkin o dönemde herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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