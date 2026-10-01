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Gündem YP’li Gizem Özcan fena yakalandı! Sen fonu bırak bahisçi kocana bak!
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YP’li Gizem Özcan fena yakalandı! Sen fonu bırak bahisçi kocana bak!

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YP’li Gizem Özcan fena yakalandı! Sen fonu bırak bahisçi kocana bak!

Yaşanan skandallarını örtmek için devletin kararlılıkla üzerine gittiği fon soruşturmasını dillerine pelesenk eden Yeni Partililer, kendi pisliklerini görmezden geliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, “kimsenin hakkını kimseye yedirmeden, bu meseleyi süratle çözüyoruz” diyerek fon krizini ivedilikle çözeceklerini duyururken, fon soruşturması üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan fena rezil oldu.

 

Fon soruşturmasını fırsat bilen YP’li Gizem Özcan, sosyal medya hesaplarından peşi sıra paylaşımlar yaparken, TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçen yıldan bu yana yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında halen Süper Lig ve 1'inci Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 sene içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edildiği için dün tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen toplam 448 şikeci arasında Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan’ın eşi Hakan Özcan’ın da olduğu ortaya çıktı.

 

1'inci Lig'deki Ege temsilcilerinden Muğlaspor'un PFDK’ya sevk edilen 17 yöneticisinden biri olan Hakan Özcan’ın, futbol müsabakaları veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamalarını yasaklayan FDT'nin 57'nci maddesinin aksine davranışta bulunduğu gerekçesiyle ceza alması bekleniyor.

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