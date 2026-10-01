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Dünya NATO Genel Sekreteri Rutte'den uyarı: Müttefikler Rusya'ya karşı tetikte olsun!
Dünya

NATO Genel Sekreteri Rutte'den uyarı: Müttefikler Rusya'ya karşı tetikte olsun!

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NATO Genel Sekreteri Rutte'den uyarı: Müttefikler Rusya'ya karşı tetikte olsun!

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Hollanda Başbakanı Rob Jetten'le ortak basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO’ya karşı yakın askeri saldırı tehdidi görmediklerini ancak Rusya’nın müttefiklere yönelik düşmanca faaliyetlerinin devam edebileceğini belirterek, “Hükümetler, toplumlar ve sanayi kuruluşları, hepimiz tetikte olmalıyız. Hepimiz dikkatli olmalıyız” dedi.

NATO ile Rusya arasındaki ‘soğuk savaş’ devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO’ya karşı yakın askeri saldırı tehdidi görmediklerini ancak Rusya’nın müttefiklere yönelik düşmanca faaliyetlerinin devam edebileceğini belirterek, hükümetler, toplumlar ve savunma sanayisinin olası tehditlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Rutte, Almanya'da Başbakan Friedrich Merz ve Hollanda Başbakanı Rob Jetten'le ortak basın açıklaması yaptı.

Rusya’nın Avrupa’daki faaliyetlerine karşı müttefiklerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Rutte, NATO’ya yönelik yakın bir askeri saldırı tehdidi görmediklerini ancak Moskova’nın düşmanca faaliyetlerinin sürebileceğini ifade etti.

"Rusya’nın Avrupa genelinde bizi sınadığını görüyoruz. Hava sahası ihlalleri, kundaklama, sabotaj ve elbette ağustos ayında Leipzig-Halle Havalimanı’na yönelik Rus hibrit saldırısı." diyen Rutte, müttefiklerin gelişmelere karşı hazırlıklı olması gerektiğini dile getirdi.

Rutte, "NATO’ya karşı yakın bir askeri saldırı tehdidi görmüyoruz ancak Rusya’nın müttefiklere yönelik düşmanca faaliyet kampanyasının devam etmesine hazırlıklı olmalıyız." ifadesini kullandı.

Hükümetler, toplumlar ve sanayi kuruluşlarına da dikkatli olmaları çağrısı yapan Rutte, "Hepimiz tetikte olmalıyız. Hepimiz dikkatli olmalıyız. Buna hükümetler, toplumlarımız ve sanayi de dahil." dedi.

Rutte, müttefik hükümetlerle savunma şirketlerinin yakın işbirliği içinde çalışmasının önemine işaret ederek, savunma sanayisinin olası tehditlere karşı dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kremlin’in NATO ülkelerini bölmeye ve Ukrayna’ya verilen desteğin azaltılmasını sağlamaya çalıştığını vurgulayan Rutte, müttefiklere Ukrayna’ya desteği sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Rutte, Almanya ve Hollanda’nın savunma harcamalarını artırdığına ve NATO’nun doğu kanadındaki faaliyetlere katkı sağladığına dikkati çekerek, iki ülkenin hava ve deniz unsurlarının da İttifakın güvenliğinde rol üstlendiğini ifade etti.

Ziyaret ettiği 1. Alman-Hollanda Kolordusunun NATO’nun doğu kanadındaki görevine ilişkin Rutte, "1. Alman-Hollanda Kolordusu, NATO kuvvetlerini Estonya ve Letonya’nın savunmasında komuta etme sorumluluğunu taşıyor." dedi.

Kolordunun yaklaşık 50 bin askerden oluşan uluslararası bir gücü komuta edebilecek kapasitede olduğunu belirten Rutte, bunun Avrupalı müttefiklerin NATO topraklarının savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesine örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Rutte’den NATO mesajı: Yakın vadede Rusya tehdidi yok
Rutte’den NATO mesajı: Yakın vadede Rusya tehdidi yok

Dünya

Rutte’den NATO mesajı: Yakın vadede Rusya tehdidi yok

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