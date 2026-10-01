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Sağlık
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Bakanlıktan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü açıklaması: 9 ayda 4 milyon yaşlımıza kapsamlı sağlık hizmeti sunduk

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Bakanlıktan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü açıklaması: 9 ayda 4 milyon yaşlımıza kapsamlı sağlık hizmeti sunduk

Sağlık Bakanlığı, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları tarafından yılın dokuz ayında 4 milyonun üzerinde yaşlının 20’den fazla parametre baz alınarak kapsamlı sağlık değerlendirmesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

#1
Foto - Bakanlıktan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü açıklaması: 9 ayda 4 milyon yaşlımıza kapsamlı sağlık hizmeti sunduk

Bakanlıktan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla açıklama yapıldı. Yaşlanmanın, yaşamın doğal dönemlerinden biri olduğu ve yaş ilerledikçe bireylerin sağlık ihtiyaçlarının değişebildiği aktarılan açıklamada, kronik hastalıkların yanı sıra görme ve işitme sorunları, hareket güçlükleri, düşmeler, beslenme sorunları ve bilişsel işlevlerde değişikliklerin ileri yaşlarda daha sık görülebildiği aktarıldı. Açıklamada, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşlardan itibaren benimsenmesinin, düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasının ve risk faktörlerinin zamanında belirlenmesinin, bireylerin ileri yaşlarda da aktif ve bağımsız bir yaşam sürmesine katkı sağladığı kaydedildi.

#2
Foto - Bakanlıktan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü açıklaması: 9 ayda 4 milyon yaşlımıza kapsamlı sağlık hizmeti sunduk

AİLE HEKİMLİKLERİNDE ÇOK YÖNLÜ YAŞLI DEĞERLENDİRMESİ YAPILIYOR: Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalıkların etkin yönetimi amacıyla geliştirilen Hastalık Yönetim Platformu (HYP) uygulaması kapsamında, aile hekimliği birimlerinde 65 yaş ve üzerindeki bireylere çok yönlü yaşlı değerlendirmesinin yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Değerlendirmede yaşlı bireylerin sağlık durumları 20'den fazla parametre dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleri belirlenmektedir. Gerekli görülen durumlarda bireyler ileri tetkik, tedavi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri amacıyla hastanelere veya sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirilmektedir. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları tarafından yılın ilk dokuz ayında 4 milyonun üzerinde yaşlı bireyin kapsamlı sağlık değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir."

#3
Foto - Bakanlıktan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü açıklaması: 9 ayda 4 milyon yaşlımıza kapsamlı sağlık hizmeti sunduk

SAĞLIKLI YAŞ ALMA MERKEZLERİYLE HİZMETLERE ERİŞİM DESTEKLENİYOR Yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla 30 Mart 2023'te "Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri (YAŞAM) Genelgesi"nin yayımlandığı anımsatılan açıklamada, genelge kapsamında 80 yaş ve üzerindeki bireylerin evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi, sağlık durumlarının izlenmesi, gerektiğinde uzaktan sağlık hizmetleriyle muayene ve danışmanlık verilmesi ve hastaneyle ev arasındaki nakil süreçlerinin koordinasyonu sağlandığı aktarıldı. Açıklamada, hizmet sunumunun evde sağlık ekipleriyle entegre şekilde yürütüldüğü ve uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar 266 bin kişiye hizmet sunulduğu bilgisi verildi. Mayıs 2025 itibarıyla uygulamaya alınan e-Rapor sistemiyle, 80 yaş ve üzerindeki vatandaşların ve yatağa bağımlı vatandaşların mama, ilaç, bezle tıbbi cihaz raporlarının yenilenme süreçlerinin kolaylaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Rapor yenileme ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız randevu almalarına gerek kalmadan evde sağlık ekipleri tarafından aranmakta, belirlenen randevu tarihinde evlerinde veya kamuya bağlı huzurevlerinde ziyaret edilerek gerekli değerlendirmeleri yapılmaktadır. Değerlendirme sonucunda uygun görülen raporlar yüz yüze veya Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi aracılığıyla yenilenmektedir. Bu kapsamda Türkiye genelinde 983 bin 567 kişinin raporu yenilenmiş, bunların 191 bin 563'ünün rapor yenileme işlemi evde sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - Bakanlıktan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü açıklaması: 9 ayda 4 milyon yaşlımıza kapsamlı sağlık hizmeti sunduk

YAŞLI BİREYLERE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ SUNULUYOR: Sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşayabilen, yatağa, cihaza veya eve bağımlı bireylerin ihtiyaç duydukları tıbbi hizmetlerin yaşamlarını sürdürdükleri ortamda karşılanması amacıyla evde sağlık hizmetleri sunulduğuna dikkati çekilen açıklamada, bu kapsamda 80 yaş ve üzeri olup hizmet talep eden tüm yaşlı bireylerin sağlık kurulu raporuyla belgelenmiş kronik hastalığı bulunan ve günlük yaşam aktiviteleri açısından tam veya ileri derecede bağımlı olarak değerlendirilen 65 yaş ve üzerindeki hastaların hizmetlerden yararlanabildiği belirtildi. Açıklamada, evde sağlık hizmetleri kapsamında hastaların mevcut durumları ve tedavi planları doğrultusunda evde yapılması mümkün tıbbi uygulamaların gerçekleştirildiği, ayrıca gerekli durumlarda numune alınarak tetkiklerin yapıldığı, rapor ve reçete işlemleri yürütüldüğü kaydedildi. Diyabet, kalp yetmezliği, inme, KOAH, Alzheimer ve demans, nörodejeneratif hastalıklar, terminal dönem kanser ve birden fazla kronik hastalığı bulunan bireyler ile kırık sonrası takip ve tedavisi sürdürülen ve amputasyon nedeniyle tıbbi bakıma ihtiyaç duyan hastaların öncelikli olarak evde sağlık hizmetleri kapsamında değerlendirildiği belirtilen açıklamada, sağlıklı ve aktif yaşlanmada genetik özelliklerin yanı sıra yaşam tarzı ve günlük alışkanlıkların da önemli rol oynadığı vurgulandı.

#5
Foto - Bakanlıktan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü açıklaması: 9 ayda 4 milyon yaşlımıza kapsamlı sağlık hizmeti sunduk

"KIYMETLİ BÜYÜKLERİMİZ BAŞIMIZIN TACIDIR": Öte yandan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Dünümüz ile bugünümüz arasında köprü kuran, tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan kıymetli büyüklerimiz başımızın tacıdır. Sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür temennisiyle, tüm çınarlarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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