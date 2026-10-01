Bakanlıktan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü açıklaması: 9 ayda 4 milyon yaşlımıza kapsamlı sağlık hizmeti sunduk

YAŞLI BİREYLERE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ SUNULUYOR: Sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşayabilen, yatağa, cihaza veya eve bağımlı bireylerin ihtiyaç duydukları tıbbi hizmetlerin yaşamlarını sürdürdükleri ortamda karşılanması amacıyla evde sağlık hizmetleri sunulduğuna dikkati çekilen açıklamada, bu kapsamda 80 yaş ve üzeri olup hizmet talep eden tüm yaşlı bireylerin sağlık kurulu raporuyla belgelenmiş kronik hastalığı bulunan ve günlük yaşam aktiviteleri açısından tam veya ileri derecede bağımlı olarak değerlendirilen 65 yaş ve üzerindeki hastaların hizmetlerden yararlanabildiği belirtildi. Açıklamada, evde sağlık hizmetleri kapsamında hastaların mevcut durumları ve tedavi planları doğrultusunda evde yapılması mümkün tıbbi uygulamaların gerçekleştirildiği, ayrıca gerekli durumlarda numune alınarak tetkiklerin yapıldığı, rapor ve reçete işlemleri yürütüldüğü kaydedildi. Diyabet, kalp yetmezliği, inme, KOAH, Alzheimer ve demans, nörodejeneratif hastalıklar, terminal dönem kanser ve birden fazla kronik hastalığı bulunan bireyler ile kırık sonrası takip ve tedavisi sürdürülen ve amputasyon nedeniyle tıbbi bakıma ihtiyaç duyan hastaların öncelikli olarak evde sağlık hizmetleri kapsamında değerlendirildiği belirtilen açıklamada, sağlıklı ve aktif yaşlanmada genetik özelliklerin yanı sıra yaşam tarzı ve günlük alışkanlıkların da önemli rol oynadığı vurgulandı.