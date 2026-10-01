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Türkiye ile Azerbaycan’dan dev savunma hamlesi! 14 HÜRKUŞ-II için imzalar atıldı CHP'de skandal üstüne skandal! Özgür Özel kriziyle sarsılan partide Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan istifa bayrağını açtı! Ekipler 4 işçiye ulaşmak için seferber oldu 40 yıldır böylesi görülmedi! Türkiye’nin tarlalarından bereket fışkırdı Sarı-lacivertlilere müjdeli haber: 3 dönemlik transfer yasağı sona erdi Bakanlıktan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü açıklaması: 9 ayda 4 milyon yaşlımıza kapsamlı sağlık hizmeti sunduk Önemli itiraf niteliği taşıyor resmen: Rafael Leao 2 yılda 50 milyon ucuzladı! Karadeniz’in rengi değişti! Sakarya kıyılarında korkutan görüntü
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CHP'de skandal üstüne skandal! Özgür Özel kriziyle sarsılan partide Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan istifa bayrağını açtı!

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CHP'de skandal üstüne skandal! Özgür Özel kriziyle sarsılan partide Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan istifa bayrağını açtı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde peş peşe yaşanan depremler partiyi sallamaya devam ediyor. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından bu sabah CHP'den istifa ettiğini duyuran Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ekim ayı meclis toplantısında yaptığı çarpıcı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Foto - CHP'de skandal üstüne skandal! Özgür Özel kriziyle sarsılan partide Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan istifa bayrağını açtı!

Konyaaltı Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan başkanlığında Beydağları Meclis Salonu'nda yapıldı. Grup sözcülerinin gündem dışı konuşmalarıyla başlayan toplantıda konuşan Başkan Kotan, CHP'deki disipline sevk ve istifa sürecine değindi. Kotan konuştuğu sırada gergin anlar yaşandı. Meclis toplantısına izleyici olarak katılan CHP ve YENİ Partililer ile Kotan ve bazı meclis üyeleri arasında sözlü tartışma yaşanınca meclis toplantısına ara verildi. Verilen aranın ardından toplantı devam etti.

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Foto - CHP'de skandal üstüne skandal! Özgür Özel kriziyle sarsılan partide Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan istifa bayrağını açtı!

Başkan Kotan, "YENİ Parti'nin demokrasi çerçevesinde yapılan ilçe kongrelerine davetli olarak katılmam, orada 20 yılı aşkın süredir siyaset yaptığım arkadaşlarıma başarılar dilemem ve YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e 'Genel başkanımız' demem disiplin nedeni oldu. Yine söylüyorum ‘Genel Başkanımız Özgür Özel" dedi. Yaptığının bir protokol kuralı olduğunu söyleyen Kotan, "Bir partinin genel başkanına 'Genel başkanımız' denir. Biz bağlı olduğumuz partinin ve diğer partilerin kongrelerine gideriz. Partilerin genel merkezlerinden genel başkanları gidemese bile genel başkan yardımcılarını gönderir ve istenirse söz verilir. Bu siyasetin ahlakıdır. Etikten bahsediliyor. Aslında etik olan benim yaptığımdır" diye konuştu.

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Foto - CHP'de skandal üstüne skandal! Özgür Özel kriziyle sarsılan partide Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan istifa bayrağını açtı!

Tüm siyasi gruplarla demokrasi çerçevesinde toplumun huzuru için Konyaaltı'nı yönettiklerini belirten Kotan, "Az önce istemeyerek bir olay yaşadık. Bir hatip konuşurken lafı kesilmez. Masaya vurularak konuşulmaz, zorbalık yapılmaz. O yüzden kendilerini esefle kınıyorum. Bir daha da mecliste böyle bir şeye izin vermeyeceğime emin olabilirsiniz" dedi. Yol ayrılıklarının istemeyerek yaşandığını ifade eden Kotan, "Genel Başkanımız Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istemeyerek ayrıldı ve YENİ Parti'yi kurdu. Bir defa daha YENİ Parti'nin, Genel Başkan Özgür Özel'in ve tüm parti kademelerinin de yolu açık olsun" diye konuştu.

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Foto - CHP'de skandal üstüne skandal! Özgür Özel kriziyle sarsılan partide Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan istifa bayrağını açtı!

Şahsına yapılan hiçbir suçlamayı kabul etmediğini vurgulayan Kotan, "Suçlamaların akla ve mantığa uygun olmadığını belirtmek istiyorum. Göreve gelir gelmez ‘Biz arınacağız, bizler bütünlük sağlayacağız' diyen bir irade birçok il başkanını görevden aldı. Mantık bu kadar. O yüzden bu mantığı da, bu iradeyi de reddediyoruz" dedi. Bu sebeplerle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini belirten Kotan, "Bizler, Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmayacağız. Köklerimiz bellidir. O yüzden Konyaaltı'nın bize verdiği yetkiyle Konyaaltı'na parti ayırt etmeksizin hizmet etmeye, vatandaşlarımızın temel hizmetlerini karşılamaya, onlara çok değerli projeler sunmaya, değerli meclis üyelerimizin birliğiyle hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar destek veren, vermeyen tüm vatandaşlarımıza da ben buradan teşekkür ediyorum. Onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağımıza da emin olabilirler. Yolumuz açık olsun. Yeni umutlarla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

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