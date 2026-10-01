CHP'de skandal üstüne skandal! Özgür Özel kriziyle sarsılan partide Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan istifa bayrağını açtı!

Şahsına yapılan hiçbir suçlamayı kabul etmediğini vurgulayan Kotan, "Suçlamaların akla ve mantığa uygun olmadığını belirtmek istiyorum. Göreve gelir gelmez ‘Biz arınacağız, bizler bütünlük sağlayacağız' diyen bir irade birçok il başkanını görevden aldı. Mantık bu kadar. O yüzden bu mantığı da, bu iradeyi de reddediyoruz" dedi. Bu sebeplerle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini belirten Kotan, "Bizler, Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmayacağız. Köklerimiz bellidir. O yüzden Konyaaltı'nın bize verdiği yetkiyle Konyaaltı'na parti ayırt etmeksizin hizmet etmeye, vatandaşlarımızın temel hizmetlerini karşılamaya, onlara çok değerli projeler sunmaya, değerli meclis üyelerimizin birliğiyle hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar destek veren, vermeyen tüm vatandaşlarımıza da ben buradan teşekkür ediyorum. Onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağımıza da emin olabilirler. Yolumuz açık olsun. Yeni umutlarla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.