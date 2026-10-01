Eyüpsultan'da İSKİ çalışması trafiği kilitledi: Sürücüler isyan etti!

Erol, "Çok zor durumdayız, çocuğum okula gidip geliyor, yolda adeta hoplaya zıplaya ilerliyoruz. Yaklaşık 3 haftadır burası böyle belki daha fazla." dedi. Çalışmaların yürütülme şekline tepki gösteren ismini vermek istemeyen bir sürücü ise sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade ederek, "1,5 aydır bu rezilliği çekiyoruz. Çalışanlar sanki devlet memuru gibi sabah 8, akşam 5 çalışıyor. 24 saat çalışsalar bu rezillik biter. Eyüp'ün ana caddesi burası, giriş çıkış noktası. Sabah akşam rezil bir haldeyiz, görüyorsunuz. Yaklaşık 1,5 aydır burası böyle. İnşallah bitecek, dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.