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Dünya 4 yaşındaki kızın ölümüne sebep oldu! Alman uzmana cinayetten 13,5 yıl hapis cezası
Dünya

4 yaşındaki kızın ölümüne sebep oldu! Alman uzmana cinayetten 13,5 yıl hapis cezası

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4 yaşındaki kızın ölümüne sebep oldu! Alman uzmana cinayetten 13,5 yıl hapis cezası

Almanya’da bir diş kliniğinde hijyen kuralları ihlal edilerek uygulanan anestezi sonrası 4 yaşındaki Emilia’nın hayatını kaybettiği davada yeniden karar verildi. Daha önce 10,5 yıl hapis cezası alan anestezi uzmanının cezası 13 yıl 6 aya çıkarıldı.

Almanya’da 2021 yılında bir diş kliniğinde yaşanan ve 4 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan olayda yargı süreci tamamlandı.

 

Cinayet ile suçlandı

Almanya’da 4 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olan 69 yaşındaki anestezi uzmanı hakkındaki davada karar çıktı. Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasında 18 Eylül 2021 tarihinde Kronberg şehrindeki bir diş kliniğinde, kontamine (sterilliği bozulmuş, enfekte kan bulaşmış) iğne yaptığı 4 yaşındaki kızın ölümüne neden olan 69 yaşındaki anestezi uzmanı cinayet suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, olay günü aynı şişeden önce bir yetişkine ardından 4 çocuğa anestezi ilacını enjekte eden 69 yaşındaki uzmanın üç kez cinayet ve cinayete teşebbüsten suçlu bulunduğuna hükmetti. Mahkeme, ayrıca olay sonrası gelişen süreçte anestezi uzmanının suçunu örtbas etmeye çalıştığına da vurgu yaptı. İşlem yapılırken hijyen kurallarının ihlal edildiğine dikkat çeken mahkeme, diş kliniğinde anestezi verilen 4 yaşındaki kız çocuğunun kan zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğine, diğer iki çocuğun da hastanede yoğun bakıma alındığına işaret etti. Mahkeme, anestezi uzmanının 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

 

Cezası arttırıldı

18 Eylül 2021 tarihinde Kronberg şehrindeki bir diş kliniğinde yaşanan olayda 69 yaşındaki çalışan bir yetişkin ile 4 çocuğa anestezi verdi. 4 çocuktan 4 yaşındaki Emilia kan zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. 4 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde kullanılan anestezi ilacının ve iğnenin hijyen kuralları göz ardı edilerek 5 hastaya kullanıldığı belirlenmişti. Ayrıca 4 yaşındaki kızın durumunun kritikleşmesi sürecinde ambulans çağırmak yerine kendi başına müdahale etmeye çalıştığı tespit edilmişti.

 

Tutuklanan ve yargılama süreci başlayan 69 yaşındaki anestezi uzmanı yerel mahkemenin verdiği kararda 10,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Anestezi uzmanı, savcılığın itirazı sonrası yeniden yargılanmaya başlanmıştı.

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