Fonlu Sözcü’nün ayyaş spikeri yakayı ele verdi: İşte kanun tanımazın o rezaleti
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Milletin inancıyla, ahlakıyla ve kamu düzeniyle her gün ekranlarda savaşan seküler kokuşmuşluğun maskesi Şişli sokaklarında patladı! Fonlu ve şaibeli Sözcü Tv sunucusu Deniz Türkeri, Beşiktaş'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Kafası kıyak vaziyette gaza basan kural tanımaz ayyaş, emniyet güçlerini peşine takarak sokak aralarında terör estirdi. Seküler duyarsızlığın ve ahlaksızlığın geldiği son noktayı gözler önüne seren rezillikte, park halindeki araçları biçen foncu spiker polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Batı beslemesi Sözcü TV’de program yaptığı tespit edilen ve foncu medyanın tetikçiliğini üstlenen Deniz Türkeri, gece yarısı akıllara durgunluk veren bir skandala imza attı. Beşiktaş’ta denetim yapan emniyet güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak gaza basan ayyaş sunucu, Şişli Muradiye Mahallesi'ni adeta savaş alanına çevirdi.
Beşiktaş'ta polis ekiplerinin denetimi sırasında ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Şişli'de park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı. Kaza yapan sürücünün, Sözcü TV'de program yapan Deniz Türkeri olduğu öğrenildi. İstanbul Beşiktaş'ta, polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Ancak bazı sürücüler, polis ekiplerine zorluk çıkarıyor ve yapılan denetimlerden de "kaçmayı" tercih ediyor.
Son olay ise dün gece saatlerinde yaşandı.
SÖZCÜ TV SPİKERİ "DUR" İHTARINA UYMADI
Şişli Muradiye Mahallesi'nde Sözcü TV'de program yapan Deniz Türkeri, Beşiktaş'ta denetim yapan polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymadı ve otomobiliyle kaçmaya başladı.
PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI
Polis ekiplerinin takibe aldığı sürücü, Şişli Muradiye Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı.
ALKOLLÜ ÇIKTI
Kaza sonrası polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Türkeri'nin alkollü olduğu iddia edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan Türkeri, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
O ANLAR KAYDEDİLDİ
Öte yandan, Türkeri'nin park halindeki araçlara çarptığı kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilin park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı.