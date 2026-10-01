Fonlu Sözcü’nün ayyaş spikeri yakayı ele verdi: İşte kanun tanımazın o rezaleti

Batı beslemesi Sözcü TV’de program yaptığı tespit edilen ve foncu medyanın tetikçiliğini üstlenen Deniz Türkeri, gece yarısı akıllara durgunluk veren bir skandala imza attı. Beşiktaş’ta denetim yapan emniyet güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak gaza basan ayyaş sunucu, Şişli Muradiye Mahallesi'ni adeta savaş alanına çevirdi.

Beşiktaş'ta polis ekiplerinin denetimi sırasında ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Şişli'de park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı. Kaza yapan sürücünün, Sözcü TV'de program yapan Deniz Türkeri olduğu öğrenildi. İstanbul Beşiktaş'ta, polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Ancak bazı sürücüler, polis ekiplerine zorluk çıkarıyor ve yapılan denetimlerden de "kaçmayı" tercih ediyor.

Son olay ise dün gece saatlerinde yaşandı.

SÖZCÜ TV SPİKERİ "DUR" İHTARINA UYMADI

Şişli Muradiye Mahallesi'nde Sözcü TV'de program yapan Deniz Türkeri, Beşiktaş'ta denetim yapan polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymadı ve otomobiliyle kaçmaya başladı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Polis ekiplerinin takibe aldığı sürücü, Şişli Muradiye Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonrası polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Türkeri'nin alkollü olduğu iddia edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Türkeri, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Öte yandan, Türkeri'nin park halindeki araçlara çarptığı kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı.