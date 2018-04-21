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STK’lardan erken seçime destek

Erken seçim kararına toplumun tüm kesimlerinden olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor.

21 Nisan 2018 Cumartesi 14:57
STK’lardan erken seçime destek

RESUL EKREM ŞAHAN/ANKARA

Akit’e konuşan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, erken seçim kararı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdiler.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş: ”Ülkemiz, koalisyon, siyasi istikrarsızlıklardan çok çekti. Yönetimsel sorunların aşılması, karar alma süreçlerinin hızlanması, yasama-yürütme arasındaki koordinasyonun sağlanması için bu başkanlık sisteminin hayata geçmesi önem arz etmektedir.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin: “Ülkemizin gündeminden seçimin çıkarılması gerekiyordu. Yeni yönetim sistemine geçişin öne alınmasının, Türkiye’nin faydasına olacağına inanıyorum. Erdoğan çok isabetli bir karar aldı. 

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: “Türkiye’nin öncelikleri çok farklı. İç ve dış gelişmeler her gün farklı bir dinamikle hareket ederken, Türkiye’nin gündeminde uzun bir seçim süreci yer almamalı. Ekonomi belirsizlikleri asla sevmez. Bu karar ile bu belirsizlik yükü ortadan kalkacak.”

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay: “Ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlı olsun. İç ve dış tehditlere karşı, ülkemizin bekası ve milletimizin güvenliği için yoğun çaba sarf edilen bu dönemde, alınan erken seçim kararını yerinde buluyoruz. 16 Nisan’da milletimizin büyük bir teveccühü ile Başkanlık Sistemi’ne geçiş için verdiği ‘evet’ oyları bu dönemde daha da önemli olmuştur.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 14:57
  1. Sağlık-Sen
  2. HAK-İŞ
  3. ASKON
  4. Öz Taşıma-İş Sendikası

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