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Gündem STK’lar sevinçle karşıladı
Gündem

STK’lar sevinçle karşıladı

Sözde kadını koruyan, Türk aile yapısını parçalayan İstanbul Sözleşmesi’nden Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 09:48:00 -
STK’lar sevinçle karşıladı

11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılan ve bu yüzden İstanbul Sözleşmesi olarak anılan Sözleşme, 8 Mart 2012’de Resmi Gazete’de yayınlanmış, Ağustos 2014’te yürürlüğe girmişti. İstanbul Sözleşmesi, 12 bölüm ve 81 maddeden oluşuyordu.

Akit 5 yıldır mücadele ediyor

Flaş gelişmeyi değerlendiren Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Başkanı İlhan Ergincan, “5 yıldır mücadele ettiğimiz ve Yeni Akit Gazetesi’nin de her  zaman dile getirdiği İstanbul Sözleşmesi’nden çok şükür ayrıldık” dedi. Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Erol Şahin de, “Cinsiyet ayrımı yapmadan herkese eşit ve adil yaklaşan yerli ve milli kanunların gelmesini savunuyoruz” görüşünü dile getirdi. Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, “Bu sözleşmenin milli ve dini geleneğimize ters ve aykırı olduğunu düşünerek iptali hususunda tepkilerini ve taleplerini sürekli haykıran başta Yeni Akit gazetesi olmak üzere STK, sendika, özel, tüzel kişiliklere ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunarız” diye konuştu.

Sıra bize uygun düzenlemede

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilmesinin memnuniyet verici bir karar olduğunu belirterek “Sıra toplumsal yapımıza ve değerlerimize uygun yeni bir düzenleme yapmakta” dedi. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal da, “İstanbul Sözleşmesi diye bilinen kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi sözleşmesini Türkiye tarafından feshedilmesi olumlu bir gelişmedir. Bizim Türk İslam geleneğimiz kendi aile yapımıza kendi anlayışımızı ortaya koyacak bilgi birikim güce sahiptir” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

hasan

stk dediği de diyanet sen :)
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