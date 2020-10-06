  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Stevie Uluslararası İşletme Ödüllerinde Akbank İnsan ve Kültür'e iki ödül
Aktüel

Stevie Uluslararası İşletme Ödüllerinde Akbank İnsan ve Kültür'e iki ödül

Yeniakit Publisher
2020-10-06 12:55:57 -
Stevie Uluslararası İşletme Ödüllerinde Akbank İnsan ve Kültür'e iki ödül

İSTANBUL (AA) - Akbank İnsan ve Kültür, 2020 Stevie Uluslararası İşletme Ödüllerinde "Yılın İnsan Kaynakları Ekibi" ve "En Örnek İşveren" kategorilerinde bronz ödüllerin sahibi oldu.

Akbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akbank İnsan ve Kültür 17'nci Stevie Uluslararası İşletme Ödülleri kapsamında iki ödül kazandı.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, şunları kaydetti:

"İş yaşamımızın ve günlük hayatımızın tüm noktalarında her geçen gün daha çok hissettiğimiz değişimi bir fırsat olarak görüyoruz ve bireyler olarak kendimizi keşfetmenin de bunun başlangıç noktası olduğunu düşünüyoruz. Odağımıza Akbanklıları ve değişim kültürünü alarak birlikte çalışmayı, sürekli öğrenmeyi, sürekli gelişimi, tasarım ve inovasyon kültürünü, veri ve analitik odaklı uygulamaları önceliğimize alıyoruz. Bütün bu çalışmalarımız neticesinde 'Yılın İnsan Kaynakları Ekibi' kategorisinde bronz ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Akbank İnsan ve Kültür'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemindeki çalışmaları takdir etmek için bu yıla özel olarak verilen ödüllerde "En Örnek İşveren" kategorisinde bronz ödül aldığının da altını çizen Anapa, "Bu zorlu süreci sağlığı öncelik olarak belirleyen ve güveni temel alan uygulamalarla yönettik, yönetmeye devam ediyoruz. Şeffaflık ilkemiz paralelinde de her zaman bilgi paylaşımında olmaya özen gösterdik. Çabalarımızın bu önemli ödülle onurlandırılmasından büyük gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna'dan Türkiye'ye flaş teklif! 'Ankara'ya bildirdik' diyerek duyurdular
Dünya

Ukrayna'dan Türkiye'ye flaş teklif! 'Ankara'ya bildirdik' diyerek duyurdular

Türkiye'nin 2020 yılı itibariyle 107 İHA teslim ettiği Ukrayna, 48 adet Baykar Savunma ürünü Bayraktar TB2 SİHA için Ankara'ya teklifte bulu..
Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı
Aktüel

Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı

Kahraman Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik te..
Şii alimden İran'a Ermenistan tepkisi! İran'ın sinsi planını anlattı
Dünya

Şii alimden İran'a Ermenistan tepkisi! İran'ın sinsi planını anlattı

Lübnan'daki Şii alimlerden ve Hizbullah örgütünün ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, İran'ın Ermenistan'ı desteklemesine tepki gösterdi..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay