Sterlin, Euro fark attı, rekor kırdı! 1 yılın en yüksek seviyesine sıçradığı kaydedildi! 2024 farklı geçecek

Sterlin İngiltere Merkez Bankası'nın gelecek haftaki para politikası toplantısı öncesinde altı ayın en büyük haftalık yükselişini gerçekleştirerek son 1 yılın en yüksek değerine ulaştı.

Sterlin, yatırımcılar İngiltere Merkez Bankası'nın Perşembe günkü yaklaşan para politikası toplantısını beklerken, çıkarak Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiliz para birimi bu hafta, Aralık başından bu yana en büyük haftalık kazancını kaydetti.

İngiliz ücretlerinde beklenenden daha hızlı bir artış olduğunu ve Nisan ayında devam eden ekonomik genişlemeyi ortaya koyan son veriler, yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası'nın süregelen enflasyonist baskılara yanıt olarak daha fazla faiz artırımına başvuracağına ilişkin beklentilerini artırdı

Ayrıca, yatırımcılar merakla Çarşamba günü açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verilerini bekliyor.

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Nisan ayında, manşet enflasyon oranı bir yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye geriledi, ancak yine de bankanın hedefi olan yüzde 2'nin oldukça üzerinde.

Şu anda, yatırımcılar Birleşik Krallık politika faiz oranının 5'te zirve yapacağını tahmin ediyorlar.

EURO KAÇ TL? 2024 NE OLUR?

Bir süredir dünya ekonomilerinin başlıca problemi olan enflasyon, sınırlı da olsa gerilemeye devam ederken, para politikalarına ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Euro/TL kuru güncel fiyatlar ve tüm detaylar şöyle;

17 Haziran 2023 Euro’nun alış fiyatı 25,71 satış fiyatı ise 25,97

17 Haziran 2023 Sterlin’in alış fiyatı 30,18 satış fiyatı ise 30,33