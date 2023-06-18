Altın fiyatları güncellendi! Dünyaca ünlü isimden sürpriz tahmin: O yatırım aracına yöneltti! Dikkat çeken paylaşım

ABD Merkez Bankası Fed para politikasının sıkılaştırılmaya devam edileceğini ve yıl sonuna kadar 2 faiz artırımı olabileceğini belirtmişti. Analist Edward Meir, altın fiyatının gelecek 2 haftada da 1.931-2.000 dolar aralığında dalgalanmanın devam edeceğini belirtti.

Bir süredir yatay bir seyirde ilerleyen ons altın fiyatı bu gelişmenin ardından 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Altının ons fiyatı bugün ise 1970 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in Temmuz'da 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapması olasılığının yüzde 72 olarak fiyatlanmasının altın fiyatında güçlü bir toparlanmayı engellediğini söyledi.

Dünyaca ünlü isimden analiz:

Gram altın fiyatı ise Dolar/TL kurundaki yükselişten destek alarak 1498 liranın üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Ancak Fed faiz kararı sonrası tarihi zirvelerden gerileyen dolar kuru ve ons altındaki düşüş altının gram fiyatını da aşağı çekti

Hafta sonu serbest piyasada altın fiyatları kırmızı bölgede yer alırken gram altın 1.486 TL seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın 2.487 TL, Cumhuriyet altını 10.095 TL ve 22 ayar bileziğin gramı 1.437 TL’den değerleniyor. Dünya Altın Konseyi’nden çarpıcı altın tahmini geldi. Dünya Altın Konseyi’nin Amerika kıtası baş piyasa stratejisti Joseph Cavatoni, Federal Rezerv’in sağlam bir şahin eğilimi sürdürdüğünün açık olduğunu belirtirken, bu tavrın devam etmesi halinde olacaklara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yaz aylarına dikkat çeken uzman isim, bu durumun kısa vadede altın fiyatları üzerinde dalgalanmaya yol açacağını dile getirdi. yeniçağın aktardığı habere göre: Uzman isme göre altın fiyatlarının 1.900 doların altına düşme ihtimalini doğuracak ters rüzgarlar görmeye devam edecek.

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Ancak Cavatoni, fiyatlar 100 dolar düşse bile piyasanın hala sağlıklı olduğunu da sözlerine ekledi.

Altın fiyatları ne kadar 12Haziran? Altın fiyatları ne kadar sorusu birçok kişi tarafından hemen hemen her gün araştırılıyor.

Son zamanların en çok kazandıran yatırım aracı olan altın fiyatları, düğün ve nikahların açılması ile oldukça popüler durumda. Özel günlerde en çok takılan takılar arasında yer alan altın fiyatları ise bu sebeple en çok aranan konular arasında bulunuyor. Peki altın gramı kaç TL oldu? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Hafta sonu serbest piyasada altın fiyatları kırmızı bölgede yer alırken

18 Haziran Pazar 2023 altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.486,08

Gram altın satış: 1.486,42

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.400,00

Çeyrek altın satış: 2.435,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.800,00

Yarım altın satış: 4.871,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 9.540,00

Tam altın satış: 9.697,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.840,00

Cumhuriyet altını satış: 9.989,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.777,00

Ata altın satış: 9.950,00

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