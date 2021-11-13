Stefan Kuntz'tan galibiyet yorumu

AMilli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kuntz'un açıklamaları şu şekilde;

"Bugün her şeyi denedik"

"Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları izlemek büyük bir zevkti. Bugün her şeyi denedik. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık diye düşünüyorum."

"Sonucu görüyorsunuz"

"Zeki'yi sarı kart cezalısı olmaması için çıkardım. Rıdvan'ı da hücum kalitesiyle katkı sağlaması için oyuna aldık. Sonucu görüyorsunuz. Mert golünü attı, Rıdvan da asistlerini yaptı."

"Sakin olalım"

"Norveç maçı yerine saha içine konsantreydim ama o maçı da takip ediyorduk. Sakin olalım. Önümüzde zor bir maç var. Hazırlıklarımıza devam edelim, ayaklarımız yere bassın."

"Yola devam edeceğiz"

"Bugün mümkün olduğu kadar gol atabilirsek yaptığımız işin bir anlamı olacağına karar vermiştik, oyuncularım da bunu gösterdiler. Yola devam edeceğiz."

Yusuf Yazıcı açıklaması

"Oyuncu seçimlerimize çeşitli sebepler etki ediyor. Kaç dakika oynadıkları, hangi mevkide oynadıkları.... Yusuf Yazıcı mart ayında bize yardımcı olmak istiyorsa kulübünde dakika bulması önemli."

"Abdülkadir ve Cengiz'in durumlarına bakacağız"

"Mümkün oldukça hızlı bir şekilde toparlanmaya çalışacağız. Abdülkadir ve Cengiz'in durumlarına bakacağız."

"İlk maçta takım benim yönetimimde değildi"

"İlk maçta takım benim yönetimimde değildi. Benim yönetimimde olmayan bir takım hakkında bir şey söyleyemem."