Stefan Kuntz'dan başarı itirafı

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'a konuk olacak.

Cebelitarık'ı farklı geçen ve Norveç'in puan kaybıyla 2. sıraya yerleşen Kuntz yönetimindeki Ay-yıldızlılar, zorlu deplasmandan Katar biletiyle dönmeye çalışacak.

"Bu konular sahaya saklanmalı"

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Stefan Kuntz, "Sahada neler yapacağımıza dair planlarımızdan bahsetmek istemiyorum. Bu konular sahaya saklanmalı" ifadelerini kullandı.

"Duran toplar üzerinde çalışıyoruz"

Duran toplar ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Kuntz, "Duran toplar üzerinde çalışıyoruz ama son maçta 6 gol attığımız için çok mutluyum. Farklı şekillerde asist yapmaya ve gol atmaya çalışıyoruz" dedi.

"Biz kendi kalitemize odaklanırız"

Alman hoca, "Biz kendi kalitemize odaklanırız. Kim hazır durumdaysa buna göre maç planı çıkarırız. İki tane önemli konu var, Abdulkadir hazır durumda mı ikincisi ise Cebelitarık maçında oynayan oyuncular ne kadar etkilenmiş diye bakacağız" diye konuştu.

"Henüz hiçbir şey başarmadık"

"Burada çok açık konuşmak istiyorum. Henüz hiçbir şey başarmadık" diyen Kuntz, "İki maçı da kazanmalıyız demiştik, birini kazandık, diğerini de kazanmak zorundayız. Yapmamız gereken şeylerde bir değişiklik yok, aynı. Önce yarınki maçın skoruna bakalım, sonra mutlulukla sorularınızı cevaplarım" dedi.