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Kadın - Aile Starbucks kurabiye tarifi tam kıvamında! İki farklı tarif gerçek starbucks cookie favoriniz olacak
Kadın - Aile

Starbucks kurabiye tarifi tam kıvamında! İki farklı tarif gerçek starbucks cookie favoriniz olacak

Sizin için gerçek starbucks cookie'sinin tarifini bulduk

Yeniakit Publisher
2022-07-04 14:47:00 - 2022-07-04 14:50:50
Starbucks kurabiye tarifi tam kıvamında! İki farklı tarif gerçek starbucks cookie favoriniz olacak

Starbucks Kurabiye Malzemeleri

100 gr. margarin oda sıcaklığında
1 adet yumurta sarısı
1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri
1-2 yemek kaşığı su
1 paket vanilya
yarım paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tarçın
1 çay bardağı damla çikolata
1,5 çay bardağı ceviz içi
2,5 su bardağı beyaz un

Starbucks Kurabiye Nasıl Yapılır?

Oda sıcaklığında beklemiş katı yağı derin kaseye koyuyoruz. Ve sırasıyla malzemeleri ekliyoruz.
Unu azar azar ilave ederek yoğuruyoruz. Rulo yapıyoruz sıkıca. Bu şekilde buzluğada atılabilir daha sonra dilimleyip fırınlamak için.
Rulo yapılan kurabiyeleri dilimliyoruz ve yağlı kağıt serili tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz. Afiyet olsun.

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Starbucks Kurabiyesi Tarifi İçin Malzemeler

200 gram tereyağı (oda ısısında)
2 adet yumurta sarısı
1 su bardağından biraz eksik pudra şekeri
1 yemek kaşığı su
1 çay bardağı iri parçalanmış ceviz
80 g Antep fıstıklı çikolata
1 paket vanilya
1 çay kaşığı hafif dolu olacak şekilde kabartma tozu
3 su bardağına yakın un
Üzeri İçin;

Çikolata
Antep fıstığı

Starbucks Kurabiyesi Tarifi Nasıl Yapılır?

Karıştırma kabına tereyağı ve pudra şekerini alarak güzelce karıştıralım. Üzerine yumurta sarısı, su ve vanilyayı alarak tekrar karıştıralım. Daha sonra kabartma tozu ve unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Çikolatamızı iri iri parçalar haline getirelim ve iri parçalanmış cevizimizi de ekleyerek çok fazla ezmeden bir kaç defa daha yoğuralım. Hamurumuzu streç film üzerine alarak rulo şeklini verelim. Derindondurucu da 15dk. bekletelim. Ardından 1 parmak genişliğinde keselim. Ben bu şekilde 16 adet adet kurabiye elde ettim. Pişirme kağıdı fırın tepsisine yerleştirelim ve 170 fırında beyaz kalacak şekilde yaklaşık 15dk pişirelim. Fırından aldıktan sonra tepside kurabiyelerimizin soğumasını bekleyelim. Önce çikolatamızı benmari usulü eritelim. Kurabiyelerimizin bir kısmını çikolatamıza batıralım ve donduktan sonra Antep fıstığı ile süsleyelim.

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