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Spor Stancu, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 50. gol peşinde
Spor

Stancu, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 50. gol peşinde

Rumen futbolcu Bogdan Stancu, Yeni Malatyaspor maçında rakip fileleri havalandırması durumunda Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 50. golüne ulaşacak - Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 6 farklı sezonda 119 maça çıkan Stancu, 49 gol attı - Stancu, Süper Lig'de Gençlerbirliği'nin yanı sıra Galatasaray, Orduspor ve Bursaspor formalarını giydi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:04:14 -
Stancu, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 50. gol peşinde

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Rumen futbolcu Bogdan Stancu, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 50. golüne ulaşmaya çalışacak.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Başkent ekibinin tecrübeli futbolcusu Stancu, rakip fileleri havalandırması durumunda Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 50. golüne ulaşacak.

Ülkesi dışında sadece Türkiye'de forma giyen 33 yaşındaki Rumen futbolcu, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 6 farklı sezonda 119 maça çıkarken, 49 gol attı.

Geçen sezon 24 maçta fileleri 14 kez havalandıran Stancu, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi.

Stancu, bu sezonun 4. haftasında Gençlerbirliği'nin deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Tecrübeli futbolcunun, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de sezonlara göre oynadığı maç ve attığı gol sayıları ise şöyle:

Sezon Maç Gol
2020-2021 4 1
2019-2020 24 14
2016-2017 10 2
2015-2016 29 10
2014-2015 24 9
2013-2014 28 13


- Türkiye'de ilk Galatasaray formasını giydi


Ülkesi dışında sadece Türkiye'de futbol oynayan Stancu, 2 gol atabildiği ve yarım sezon süren Galatasaray macerasının ardından Orduspor'un yolunu tuttu.

Süper Lig'de Orduspor formasıyla ağları 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında 10'ar kez havalandıran Stancu, daha sonra Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

Başkent ekibinde ligde 2013-14 sezonunda 13, 2014-15 sezonunda 9, 2015-16 sezonunda 10 gol kaydeden Rumen oyuncu, 2016-17 sezonunun ilk 2 haftasını boş geçmese de yaşadığı sakatlık sonrası sıkıntılı bir süreç geçirdi.

Ara transfer döneminde Bursaspor'a giden Stancu, sezonu 2 golle tamamladı. Bursaspor ile 2017-18 sezonunda 31 lig maçında ağları 8 kez sarsan Stancu, 2018-19 sezonunun ilk yarısında gol sevinci yaşamadı.

Stancu, söz konusu sezonun devre arasında eski takımı Gençlerbirliği'ne döndü. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 4 farklı takımla 244 maça çıkarken, 79 gol kaydetti.

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