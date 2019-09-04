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Spot piyasada elektrik fiyatları

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:34
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 36 kuruş, en düşük 275 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,33 azalarak 155 milyon 46 bin 776 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 316 lira 36 kuruş, en düşük saat 05.00'te 275 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 305 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı da 307 lira 32 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319 lira 37 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruştan işlem gördü.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:34
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