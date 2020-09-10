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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:26:44 -
Spot piyasada elektrik fiyatları
ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 23 kuruş, en düşük 198 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,73 artarak 171 milyon 738 bin 530 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 313 lira 23 kuruş, en düşük saat 06.00'da 198 lira 39 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 295 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 297 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira 94 kuruş, en düşük 200 liradan işlem gördü.
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