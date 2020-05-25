Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 300 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 38,12 azalışla 24 milyon 402 bin 457 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 01.00'de 300 lira, en düşük saat 09.00 ve 10.00'da sıfır (0) olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 66 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 66 lira 63 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 3 kuruş, en düşük 10 kuruştan işlem gördü.